Çalışanlar kaygılı ve stresli

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100’den fazla ülkede 250 bini aşkın çalışana esenlik çözümü sunan Wellbees’in kullanıcı datalarını analiz ederek oluşturduğu ‘2024 Esenlik Haritası’ da çalışanların kaygı ve stresinin giderek arttığını ortaya koyuyor.

Verilere göre 2023 yılında kaygı ve stres durumlarında artış gözlemlenen çalışanlar, 2024 yılını bir önceki yıldan daha da kaygılı ve stresli geçirdi. Wellbees psikologları ile uygulama üzerinden çevrim içi olarak yapılan görüşmelerin başvuru nedenleri incelendiğinde ilk üç sırayı yüzde 19.5 ile kaygı, yüzde 15.9 ile evlilik-romantik ilişkiler, yüzde 12.1 ile de stresle başa çıkma aldı. Kaygı için başvuranların oranında bir önceki yıla göre yüzde 34, stres için başvuranların oranında ise yüzde 50.5 artış saptandı.

EN ÇOK KADINLAR VE Y KUŞAĞI ZORLANDI

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Wellbees’in araştırmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Geride bıraktığımız yıl psikologlara danışanların yüzde 70.9’unu kadınlar oluşturdu. Kuşaklara göre dağılımda ise Y kuşağı yüzde 65.2 ile ilk sırada yer alırken bu kuşağı yüzde 30 ile Z, yüzde 4.8 ile de X kuşağı izledi.

Diyetisyen başvuruları bölümünde ilk sırayı kilo kontrolü konusu aldı. Ancak 2023 yılında başvuru sebeplerinde kilo kontrolünün oranı yüzde 37.6 iken 2024 yılında bu oran yüzde 51.2’ye yükseldi. Yani yaklaşık her iki çalışandan biri kilo kontrolü için diyetisyenden destek aldı. Diğer başvuruların yüzde 19.7’si sağlıklı beslenme alışkanlığı, yüzde 8.5’i ise egzersiz ve sporcu beslenmesi için yapıldı.

Spor eğitmenlerine en çok spor alışkanlığı motivasyonu için başvuruldu. Bunu kuvvet-kondisyon ile sıkılaşma için alınan başvurular takip etti.