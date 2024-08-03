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Çalışanlar izin gününü evlerinde geçiriyor

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#Çalışan#İzin Günü#İK
Çalışanlar izin gününü evlerinde geçiriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Günümüz iş dünyasında çalışanların, iş ve özel yaşam dengelerini nasıl sağladıkları, onların hem ruhsal hem de fiziksel sağlıkları açısından büyük önem taşıyor. Hafta sonları, izin ve tatil dönemleri, çalışanların bu dengeyi koruyabilmeleri için kritik fırsatlar sunuyor. Peki, çalışanlar bu değerli zaman dilimlerini nasıl değerlendiriyor?

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AVİTA Çalışan Destek Programı’nın ZENNA Danışmanlık işbirliğinde, Türkiye temsili 1.210 beyaz ve mavi yakalı çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatı Analizi ve İyi Oluş Gereksinimleri Araştırması”nın sonuçları yayınladı. Türkiye’deki çalışma hayatını ele alan araştırmanın sonuçlarında çalışanların tatil günlerinde aktiviteleriyle ilgili önemli detaylar yer alıyor. Çalışanlara hafta sonları, izin ve tatil dönemlerinde yapmaktan hoşlandıkları aktiviteler sorulduğunda, önemli bir kesimin genellikle evde uyuyarak veya uzanarak dinlenmeye (%49.5), televizyon izlemeye (%47.3) ve sosyal medyaya (%42.9) vakit ayırdıkları görülüyor. Çalışanlar, yoğun iş temposunun ardından mesai saatleri dışında iş ve özel yaşam dengesi kurmaya çalışıyor gibi görünüyor.

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BEYAZ YAKALILAR

Beyaz yakalılar tatil günlerini ağırlıklı olarak evde dinlenerek (%51), televizyon izleyerek (%48), aile ve arkadaşlarıyla dışarda organizasyon yaparak (%46), sosyal medyada gezinerek (%45) ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaparak (%42) geçiriyor. Bu kesimin tatil günlerinde en az vakit ayırdığı aktiviteler arasında sinema ve tiyatroya gitmek (%23), spor yapmak (%23), tarihi yerleri gezmek (%22), konsere ve futbol maçına gitmek (%20) yer alıyor.

 

MAVİ YAKALILAR

Mavi yakalı çalışanların çoğu, cumartesi günlerini iş yerinde geçirdikleri için geriye kalan zamanda televizyon izlemek (%47), sosyal medyada gezinmek (%41), aile ve arkadaşlarıyla dışarıda organizasyon yapmak (%40) gibi sosyal aktivelere vakit ayırıyorlar. Mavi yakalıların tatil günlerinde en az vakit ayırdığı aktiviteler arasında konsere ve futbol maçına gitmek (%19), video oyunları oynamak (%17), herhangi alanla ilgili bir kursa gitmek (%17), tiyatroya gitmek (%15) ve futbol dışındaki spor branşlarının karşılaşmalarını izlemeye gitmek (%11) rapordaki verilerde öne çıkıyor.

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#Çalışan#İzin Günü#İK

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