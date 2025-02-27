Çalışan verimliliğinin de yeni anahtarı: İş yerlerinde sağlıklı menü rüzgârı

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VERİMDE YÜZDE 20 ARTIŞ SAĞLADI

Bu kapsamda Harvard Business Review, çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekleyen şirketlerin, çalışan verimliliğinde yüzde 20’ye varan artışlar gözlemlediğini gösterdi. Türkiye’de de benzer eğilimler mevcut. Özellikle büyük şehirlerdeki şirketlerin, çalışanların sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ofislerde ücretsiz meyve, kuruyemiş ve organik atıştırmalıklar sunmaya başladığı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye’de de ‘Wellness Programları’ kapsamında beslenme uzmanları tarafından verilen seminerler ve online eğitimler de yaygınlaşıyor.

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MELİH CAN KOCABAŞ

FİKS MENÜ YERİNE KİŞİSEL BESLENME

Konuyla ilgili Hürriyet IK’nın sorularını yanıtlayan SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, çalışanları artık ‘dayatılan fiks bir menü tipi’ yerine kişisel beslenme ihtiyaçlarına uygun çok seçenekli menülerin mutlu ettiğine vurgu yaptı. Kocabaş’ın aktardığına göre, bu kapsamda vegan, glutensiz gibi özel diyet ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de artış gösteriyor. “Özellikle ofis çalışanları bu nedenle sağlıklı yemek tercihlerine yöneliyorlar” diyen Kocabaş, “Bu eğilim, birkaç konunun bir araya gelmesi ile hızlandı diye düşünüyoruz” dedi. “Çalışanlar, günlük enerji ve verimliliklerini artırmak için daha sağlıklı ve doğal gıda seçeneklerine yönelmeye başladı” diyen Kocabaş, “Bu durum da iş verimliliğini artırma arzusu, pandemi sonrası sağlık endişeleri ve doğal ürünlere olan ilginin bir birleşimi olarak ortaya çıkıyor. İşletmeler, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak amacıyla menülerinde sağlıklı seçeneklere daha fazla yer veriyor ve bu talep artışı sektörün geleceğini şekillendiren önemli bir eğilim haline geliyor” ifadelerine yer verdi.

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AZ YAĞLI, ETSİZ SEÇENEKLER EKLENDİ

Kocabaş, 2023’te cafe salatalar ve hazır meze çeşitleri popülerken, geçen yıl ise tek tabak içinde tüm öğünün birleşmesinden oluşan bowl’ların menülerde önemli bir yer tutmaya başladığı bilgisini verdi. “Bu bowl’lar, tüm besin öğelerini tek bir tabakta sunma avantajıyla hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek deneyimi sağlıyor. Müşterilerimize sağlıklı ve estetik bir tabak deneyimi sunarak, geleneksel ve modern unsurları harmanlıyoruz” diyen Kocabaş, “Bu yeniliklerle, müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel menülerin yanına alternatif ana yemek olarak yağ ve tuz oranları azaltılmış diyet yemekleri, etsiz sebze yemekleri gibi seçenekler de eklendi” diye konuştu.

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Maliyetlerin etkisiyle restoranlarda fiyatların ciddi şekilde artması ve tüketicilerin sağlıklı beslenme tercihini öne çıkarması, iş yerlerindeki menülerde çeşitlilik yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, Deloitte, McKinsey, Harvard Business Review gibi pek çok saygın kurumun araştırmaları, çalışanların sağlıklı menü taleplerinin arttığına işaret ediyor. Hatta, çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekleyen şirketlerin, çalışan verimliliğinde yüzde 20’ye varan artışlar gözlemlediği belirtiliyor. Türkiye’de de bazı şirketler bu talebi karşılayabilmek için ofislerde ücretsiz meyve ve organik atıştırmalıklar sunmaya başladı.

DEĞİŞİM MARKET RAFLARINA YANSIDI

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Sağlıklı menülere yönelik artan talebin çalışanın bütçesiyle de doğrudan bir ilişkisi mevcut. Çünkü bir taraftan hâlâ yüksek olan gıda enflasyonu çalışanları zorlamaya devam ediyor. Mevcut enflasyon göz önüne alındığında sağlıklı menülere yönelik talebin artmasının nedenlerinden biri de, restoranlara kıyasla daha uygun fiyatlı menülere erişilebilmesi. Bu talebin artması sonrası raflarında ‘tavuklu salata’, ‘peynirli akdeniz salata’, ‘ton balıklı salata’ gibi ürünler satan zincir marketlerin sayısının artmaya başladığını gözlemledik. Öğle arasında restorana giden bir çalışan, beyaz et içeren bir menü için en az 250 lirayı gözden çıkarırken; marketlerde satılan tavuklu salatalar 129 liradan başlıyor.

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BESLENME BİLİNCİ ARTIYOR

TÜRKİYE’DE de sağlıklı beslenmeye yönelik talep her geçen gün artıyor. Buna göre:

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, genel olarak toplumun beslenme alışkanlıklarını inceliyor. Bu rapor, özellikle şehirlerde yaşayan ve çalışan kesimin sağlıklı beslenmeye yönelik eğilimlerini de dolaylı olarak yansıtıyor. Raporda, fast food tüketiminin artmasına rağmen, özellikle genç ve eğitimli kesimde sağlıklı beslenme bilincinin geliştiği belirtiliyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), özellikle çalışanların sağlıklı ve pratik beslenme çözümlerine yöneldiğini belirten raporlar açıklamıştı. Bu raporlarda hazır salataların, organik atıştırmalıkların ve düşük kalorili menülerin ofis çalışanları arasında popüler hale geldiği ifade edilmişti.

Metro Türkiye’nin ‘Yeme İçme Araştırması’na göre, beslenmelerinde şekeri azaltanların oranı yüzde 35, tuzu azaltanların oranı yüzde 27 ve yağı azaltanların oranı ise yüzde 19 oldu.

ÇALIŞANLAR ARA ÖĞÜN VE İKRAM TALEP EDİYOR

Bu yıl da geleneksel yemeklerin ve sağlıklı yemeklerin popülerliğini koruması bekleniyor.

“Fakat genç neslin iş hayatına hızlı girişiyle birlikte fast food’a olan talep de önemli bir oranda artıyor” diyen Melih Can Kocabaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hamburger, pizza genç kuşak çalışanlar tarafından çok fazla talep görüyor. Tabi bu ürünleri her gün sunmak sağlık açısından çok da iyi değil. Bu nedenle fast food ürünleri özel günlerde sunmaya özen gösteriyoruz. Örneğin ayda bir gün hamburger günü yapıyoruz ve o zaman sunuyoruz. Öte yandan dünya mutfaklarına da ilgi artışta. Ek olarak çalışanların yemeklerin dışında ara öğün ve ikram beklentilerinde de artış var.”