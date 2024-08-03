‘Çalışan mutluluğu takımını kurduk’

Haberin Devamı

Büyük bir ekip için insan kaynakları uygulamaları geliştiriyorsunuz, nasıl bir çalışma yapınız var? İK’ya bakış açınızı nasıl özetleyebilirsiniz?

FLO Group olarak 3 kıtada 25 ülkede 800’ü aşkın mağazamızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Attığımız her adımda kurucu değerlerimizden aldığımız “Önce İnsan” yaklaşımımızla beraber İK stratejilerimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu büyük operasyonu 15 bine yakın büyük bir ekiple beraber başarıyoruz. Çok farklı coğrafyalarda çok farklı kültürde çalışma arkadaşlarımız olduğu için onların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak, kariyer yolculuklarında gelişimlerine destek olan farklı stratejiler ve buna bağlı olarak farklı uygulamaları hayata geçiriyoruz. Her çalışanımızın kendisini özel ve değerli hissettiği bir çalışma ortamı yaratıyor, kariyer hedeflerini ve sektörel gelişimlerini desteklemek için uygun adımlarımızı atıyoruz. Şirket değerlerinin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi, önemli odak noktalarımız arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

TÜM SÜREÇLERİ DİJİTALE TAŞIDI

Teknolojiyi İK uygulamalarında hangi noktada görüyorsunuz? Sizin için öncelikli teknolojik yatırımlar neler? Hali hazırda hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Günümüzde verimlilik ve tüm kaynakları en etkin şekilde kullanmak önemli bir kriter. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri takip etmek, iş yapış şekillerimizde ve süreçlerimizde gerekli düzenlemeleri yapmak artık bir zorunluluk. FLO Group olarak süreçlerimizi kurgularken hem verimlilik ve otomasyon üzerine yoğunlaşıyor hem de insan kaynağının önemini korumaya devam ediyoruz. Bu bakış açısıyla adaylarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın deneyimlerini uçtan uca dijitalleştirdiğimiz yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Bu sistemle adaylarımızla ilk temas ettiğimiz andan itibaren tüm işe alım, oryantasyon ve onboarding süreçlerimizi dijital sistem üzerinden yürütüyor ve süreç adımlarımızı kontrol ediyoruz.

Aynı zamanda ilgili İK sürecimizin performansını da kolaylıkla takip edip ölçebiliyor ve iyileştirme ihtiyaçlarını kolaylıkla fark edebiliyoruz. İşe alım sürecinin yanında performans yönetimi sürecini de tamamen dijital bir platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında teknik ve yetkinlik eğitimleriyle dolu geniş bir FLO Akademi çevrimiçi platformumuz var. Böylece çalışma arkadaşlarımızın eğitim geçmişini takip edip, gelişim ihtiyaçlarına göre eğitim atamaları yapabiliyoruz.

Haberin Devamı

TAKDİR SİSTEMİNİ DEVREYE ALDI

Çalışan motivasyonu ve bağlılığı adına hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?

FLO Group olarak çalışan motivasyonunu sağlamak başlıca önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın hayatlarına dokunacak yenilikler tasarlamak için çalışan mutluluğu takımımızı kurduk. Bu takımımızla birlikte işimize hız, kolaylık, eğlence katacak, dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltecek projeler hayata geçiriyoruz.

Kariyer yolculuğunu tamamen şeffaf ve ölçülebilir kılmak adına kariyer yönetimi sürecimizi yeniden tasarladık ve FLOLIKE takdir sistemini devreye soktuk. FLOLIKE’la çalışma arkadaşlarımız başarıları için ekip arkadaşlarını takdir ederek puan topluyor ve bu puanlar, e-ticaret sitelerimizde FLO Para Puana dönüşüyor.

Haberin Devamı

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık komitemiz ile beraber çalışma arkadaşlarımızı ebeveynlik yolculuğunun her anında desteklemek için ebeveyn dostu uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Hamilelik bildirimiyle birlikte başlayan süreç özel olarak hazırlanan ergonomi ve yeni doğan kitleriyle destekleniyor. Doğum izninden dönen arkadaşlarımızın iş hayatına dönüş sürecine destek olmak için de ihtiyaçlarına yönelik yenilenen süt odaları ve 19 farklı şehirde özel kreş indirimleriyle karşılıyoruz. Yeni annelerin, deneyimli FLO’lu annelerden mentorluk aldığı anne mentorluk programını sunuyoruz.

ÇEŞİTLİLİK GÜÇ KATIYOR

Büyük bir ekip için insan kaynakları uygulamaları geliştiriyorsunuz, nasıl bir çalışma yapınız var? İK’ya bakış açınızı nasıl özetleyebilirsiniz?

Haberin Devamı

FLO Group olarak 3 kıtada 25 ülkede 800’ü aşkın mağazamızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Attığımız her adımda kurucu değerlerimizden aldığımız “Önce İnsan” yaklaşımımızla beraber İK stratejilerimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu büyük operasyonu 15 bine yakın büyük bir ekiple beraber başarıyoruz. Çok farklı coğrafyalarda çok farklı kültürde çalışma arkadaşlarımız olduğu için onların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak, kariyer yolculuklarında gelişimlerine destek olan farklı stratejiler ve buna bağlı olarak farklı uygulamaları hayata geçiriyoruz. Her çalışanımızın kendisini özel ve değerli hissettiği bir çalışma ortamı yaratıyor, kariyer hedeflerini ve sektörel gelişimlerini desteklemek için uygun adımlarımızı atıyoruz. Şirket değerlerinin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi, önemli odak noktalarımız arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

TÜM SÜREÇLERİ DİJİTALE TAŞIDI

Teknolojiyi İK uygulamalarında hangi noktada görüyorsunuz? Sizin için öncelikli teknolojik yatırımlar neler? Hali hazırda hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Günümüzde verimlilik ve tüm kaynakları en etkin şekilde kullanmak önemli bir kriter. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri takip etmek, iş yapış şekillerimizde ve süreçlerimizde gerekli düzenlemeleri yapmak artık bir zorunluluk. FLO Group olarak süreçlerimizi kurgularken hem verimlilik ve otomasyon üzerine yoğunlaşıyor hem de insan kaynağının önemini korumaya devam ediyoruz. Bu bakış açısıyla adaylarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın deneyimlerini uçtan uca dijitalleştirdiğimiz yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Bu sistemle adaylarımızla ilk temas ettiğimiz andan itibaren tüm işe alım, oryantasyon ve onboarding süreçlerimizi dijital sistem üzerinden yürütüyor ve süreç adımlarımızı kontrol ediyoruz.

Aynı zamanda ilgili İK sürecimizin performansını da kolaylıkla takip edip ölçebiliyor ve iyileştirme ihtiyaçlarını kolaylıkla fark edebiliyoruz. İşe alım sürecinin yanında performans yönetimi sürecini de tamamen dijital bir platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında teknik ve yetkinlik eğitimleriyle dolu geniş bir FLO Akademi çevrimiçi platformumuz var. Böylece çalışma arkadaşlarımızın eğitim geçmişini takip edip, gelişim ihtiyaçlarına göre eğitim atamaları yapabiliyoruz.

TAKDİR SİSTEMİNİ DEVREYE ALDI

Çalışan motivasyonu ve bağlılığı adına hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?

FLO Group olarak çalışan motivasyonunu sağlamak başlıca önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın hayatlarına dokunacak yenilikler tasarlamak için çalışan mutluluğu takımımızı kurduk. Bu takımımızla birlikte işimize hız, kolaylık, eğlence katacak, dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltecek projeler hayata geçiriyoruz.

Kariyer yolculuğunu tamamen şeffaf ve ölçülebilir kılmak adına kariyer yönetimi sürecimizi yeniden tasarladık ve FLOLIKE takdir sistemini devreye soktuk. FLOLIKE’la çalışma arkadaşlarımız başarıları için ekip arkadaşlarını takdir ederek puan topluyor ve bu puanlar, e-ticaret sitelerimizde FLO Para Puana dönüşüyor.

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık komitemiz ile beraber çalışma arkadaşlarımızı ebeveynlik yolculuğunun her anında desteklemek için ebeveyn dostu uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Hamilelik bildirimiyle birlikte başlayan süreç özel olarak hazırlanan ergonomi ve yeni doğan kitleriyle destekleniyor. Doğum izninden dönen arkadaşlarımızın iş hayatına dönüş sürecine destek olmak için de ihtiyaçlarına yönelik yenilenen süt odaları ve 19 farklı şehirde özel kreş indirimleriyle karşılıyoruz. Yeni annelerin, deneyimli FLO’lu annelerden mentorluk aldığı anne mentorluk programını sunuyoruz.