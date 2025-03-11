Bursiyerlerle iftar buluşması

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İftar yemeğinde KADEM Kurucu Başkanı Profesör Dr. Emine Sare Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Başkanı Güleser Topuz, Bilinç ve Farkındalık Eğitmeni ve Yazar Serpil Doğan Kapucu ve dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zeynep Kartal da davetliler arasında yer aldı.

İftar davetinin açılış konuşmasını yapan Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu Kalyon Vakfı’nın Kalyon Holding’in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek “Ülkemizi kalkındırmak için kültür, sanat, eğitim, çevre, iklim, hayvanseverlik gibi konularda topyekûn bir gelişme kaydetmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki; sizlerle birlikte Vakfımızın destek verdiği yüzlerce öğrenci ileride memleketimizin dört bir yanında önemli görevlerde milletine hizmet edecek. "Büyük ve Güçlü Türkiye” vizyonuna ve değerlerimize sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak. Bu yüzden sizler bizim için çok kıymetlisiniz, geleceğimizin parlayan yıldızlarısınız” dedi.

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Konuşmasına aidiyet duygusunun ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak devam eden Reyhan Kalyoncu “Kalyon Vakfı olarak, sosyal fayda projelerini hayata geçirerek ülkemize ve insanımıza duyduğumuz sevgiyle bugüne ve sonraki nesillere iyi bir gelecek bırakmayı misyon edindik. En büyük sorumluluğumuz sizlersiniz. Bu sorumlulukla, tüm bursiyerlerimiz için önümüzdeki dönemde 5 başlıkta 33 farklı proje geliştirdik. Kariyer gelişimleri için eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. Dijital mentörlük platformunu hayata geçireceğiz. Öğrencilerimize yeni staj fırsatları sunacak, proje yarışmaları ile girişimci ruhlarını canlı tutacak, yenilikçi fikirleri destekleyeceğiz. Kalyon Holding’in ilk ve en’lere imza atan başarılı ekipleri ile öğrencilerimizi bir araya getirerek yeni bir bakış açışı kazanmalarına imkân sunacağız” dedi.

İftar davetinde yazar ve müzisyen Hakan Mengüç de sahne alarak ney dinletisi ve sohbeti ile öğrencilere keyifli bir program sundu. Yemek sonrası öğrencilere ihtiyaç duyabilecekleri özel hediyeler takdim edildi.