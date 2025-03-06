Boyner Grup’ta üst düzey atamalar

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Sektörde 25 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtilen Bülent Dölek’in, 3 Mart 2025 itibarıyla ‘müşteri teknolojileri’ şirketi Hopi’nin yeni CEO’su olarak göreve başladığı açıklandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Dölek, yüksek lisansını İTÜ’de Mühendislik Yönetimi alanında tamamladı. Kariyerine 1997 yılında Migros’ta başlayan Dölek, perakende ve veri odaklı stratejiler konusundaki uzmanlığıyla farklı sektörlerde görev aldı. g2m firmasında hem İcra Kurulu Üyesi hem Satış Operasyon Direktörü görevlerini yürütmesinin ardından, 2014 yılında yönetim danışmanlığı kariyerine başladı. Accenture ve McKinsey gibi önde gelen şirketlerde perakende sektörüne yönelik 4 yıllık danışmanlık tecrübesinden sonra, LC Waikiki’de CEO Yardımcısı olarak omni-channel dönüşüm sürecini yönetti. Son olarak Yemeksepeti’nde Hızlı Ticaret Genel Müdürü olarak görev yapan Dölek’in, dijital dönüşüm ve veriye dayalı iş modelleri konusundaki bilgi birikimiyle Hopi’ye liderlik edeceği vurgulandı.

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Yasemin Asar’ın ise Boyner Grup CHRO’su ve Boyner Büyük Mağazacılık Operasyondan & Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 3 Mart 2025 itibarıyla yeni görevine başladığı duyuruldu. Asar’ın sürdürülebilir büyüme, çalışan deneyimi, organizasyonel ve operasyonel verimlilik alanlarında sorumluluklar üstleneceği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yasemin Asar, kariyerine 1998 yılında Boyner Grup’ta başladı. 2015’te A&Y Marka Mağazacılık’ta lojistik, IT ve insan kaynakları operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020’de Doğuş Hospitality & Retail Group’a geçerek, insan kaynakları, süreç geliştirme ve teknoloji alanlarında dönüşüm projelerine liderlik etti. Boyner Grup’taki yeni görevinde Asar’ın, iş süreçlerinin daha entegre ve verimli hale getirilmesini, çalışan deneyiminin iyileştirilmesini ve organizasyonel gelişimin hızlandırılmasını hedeflediği ifade edildi.