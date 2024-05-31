Birikim güvence danışmanlarına kariyer fırsatları

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Burak Yüzgül

Kadronuzda ne kadar Birikim Güvence Danışmanı istihdam ediyorsunuz? Gelecek dönemde ne kadar daha yeni istihdam yaratmayı planlıyorsunuz?

Sektörün en büyük direkt satış kadrosuna sahibiz. Bu kanalı sürekli büyütüyor, ekibimize yeni çalışma arkadaşları ekleyerek yüz yüze hizmetimizi daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sektörün en deneyimli Direkt Satış kadrosunu verimli şekilde büyütme kararıyla, başlandığı dönemde 394 olan Birikim Güvence Danışmanı sayımızı nisan ayı sonu itibari ile 750’ye çıkardık. 2025 yılı sonuna kadar toplamda birikim güvence danışmanı kadromuzu 1000 kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bize göre sürdürülebilir büyümenin anahtarı satış ve satış sonrası süreçleri müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda kalite odaklı yönetmek. Sektörün en büyük saha kadrosuna sahip AgeSA olarak tüm bu süreçleri uçtan uca planlıyor ve denetleyerek ilerliyoruz.

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Birikim Güvence Danışmanı ne demek ve ne yapıyorlar? Müşterilere özellikle yatırım konusunda danışmanlık yapıyorlar mı?

Birikim Güvence Danışmanı görevindeki arkadaşlarımız, müşterilerimizin finansal ihtiyaçları doğrultusunda portföylerini yönetmek için en doğru danışmanlığı almalarını sağlayarak bireysel emeklilik, hayat ve sağlık sigortası ürünlerimizin satış ve satış sonrası danışmanlık hizmetlerini yürütüyor.

EĞİTİM PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

BES, hayat ve sağlık sigortası satışını yürütecek danışmanların sertifika veya belirli bir eğitimi alması gerekiyor mu? Sertifika ve eğitim süreci nasıl işliyor?

Sektörümüzde bireysel emeklilik ürünlerinin müşterilerimize sunulabilmesi için Bireysel Emeklilik Aracılık belgesine sahip olunması gerekli. AgeSA’da işe yeni başlayan arkadaşlarımızın bu sertifikaya sahip olmasını sağlayacak eğitim programları düzenliyor ve bu sayede Agesa’da işe başlayan arkadaşlarımızı mesleğe kazandırıyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımıza işe başlangıçlarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak için kapsamlı bir eğitim programına dahil ediyoruz. Ayrıca müşterilerimize sunmuş oldukları hizmet içeriği gereği düzenli olarak eğitimler vererek finansal piyasalar ve emeklilik fonlarına yönelik bilgilerin güncel kalmasını sağlıyoruz.

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Danışman olacaklarda başta eğitim olmak üzere ne gibi özellikler arıyorsunuz? Genelde üniversite öğrencilerini mi yoksa üniversitelerden yeni mezunları mı alıyorsunuz?

AgeSA olarak “Mutlu bireyleri olan, güven dolu bir toplum hedefiyle, işimizin özündeki iyiliği sunmak için varız.” Bu varlık nedenimiz ışığında; iyilik için harekete geçen, fark yaratmak için cesur davranan, gelişmek için sade düşünen, keşfetmek için heyecan duyan ve sınırları aşmak için birlikte çalışan harika bir aileyiz. Bu işin özünde iyilik var! İnsanların kendilerini, sevdiklerini, geleceklerini güvence altına almalarını sağlıyoruz. Bu kıymetli alanda kendine kariyer çizmek isteyen en az ön lisans mezunu olan tecrübeli ve tecrübesiz tüm adayların başvurularını bekliyoruz.

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3 KARİYER YOLU DESTEKLENİYOR

Birikim Güvence Danışmanı olarak başlayan birinin kariyer planlaması nasıldır?

AgeSA ‘da çalışma arkadaşlarımızın kendi istekleri ve yetkinliklerine göre seçmiş oldukları kariyer planlarını destekleyecek eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Başarılı olan çalışanlarımız için üç kariyer yolunu destekliyoruz. Birikim Güvence Danışmanı rolü ile işe başlayan arkadaşlarımız için mesleklerinde uzmanlaştıkça daha üst seviye satış rollerine gelerek daha yüksek kazanımlara ulaşabiliyor. Bununla birlikte yönetim rolleri için istekli ve yetkin olan arkadaşlarımız da yönetim seviyelerine gelerek kariyerlerini şekillendirebiliyorlar. AgeSA’da satış yönetim rollerimize yapılan atamaların yüzde 90’dan fazlası, bizimle Birikim Güvence Danışmanı olarak işe başlayan arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Son olarak kendi işinin patronu olmak isteyen arkadaşlarımızı destekleyen “Genç Girişimciler Programımız” da Birikim Güvence Danışmanı olarak işe başlayıp bu alanda uzmanlaşan arkadaşlarımıza farklı fırsatlar sunuyor.