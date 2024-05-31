Beyaz yakalılar stadyumdan uzaklaştı

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Dünyanın küresel bir köy haline gelmesi ve bu köy sakinlerinin birbirlerini tanımasalar da etkileşime geçebiliyor olmaları birçok alışkanlığı da değiştirmeye başladı. Her dönem ilgiyle takip edilen ancak takip edilme yöntemleri değişen alanlardan biri de futbol.

130’dan fazla ülkede operasyon yürüten İstanbul merkezli bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global’in, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan 206 beyaz yakalıyla internet üzerinden gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’deki çalışan kesimin futbola ilişkin değişen bakış açısını da ortaya koydu. Araştırmaya göre, beyaz yakalılar maçları yayın aboneliğinden takip etmeye, stadyumdan uzaklaşmaya başladı; futbolla ilgili haberleri de sosyal medyadan takip ediyor.

MAÇLARI ONLİNE, TAKİBİ SOSYAL MEDYADAN

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Araştırmaya göre, 10 beyaz yakalıdan sadece 2’si (yüzde 20.4) gelecek yıl tuttuğu takımın maçları için kombine satın alacağını; 10 kişiden 3’ü ise (yüzde 28.2) kombine almaksızın maçlara gideceğine söylerken, yüzde 47 ile büyük çoğunluğu ise maç izlemek için hiçbir şekilde stadyuma gitmeyeceklerini ifade etti. Maçları online bir şekilde takip edebilmek için yayın aboneliğine sahip olanların oranı ise yüzde 56.3 oldu.

Her 10 beyaz yakalıdan 8’i ise (yüzde 81.6), futbolla ilgili haberleri sosyal medyadan takip ettiğini söylüyor. 2 kişiden birinin de (yüzde 50.5) pusulası, internet siteleri ve takımının sosyal medya kanalları (yüzde 48.5) oluyor. Futbolun kalbinin sosyal medyadan attığı bu ortamda basılı yayınlara olan ilgi de talep de azalmış durumda. Araştırmaya göre, spor gazeteleri (yüzde 4.9) ve gazetelerin spor sayfaları (yüzde 11.7) ise popülaritesini yitirdi.

GÜVEN VE KALİTE SORUNU

Araştırma ayrıca, beyaz yakalıların yüzde 17.5’inin herhangi bir futbol ekonomisi ürününe sahip olmadığını da ortaya koydu. Araştırmaya yansıyan bu sonuçlarda ayrıca, ‘Türkiye’de oynanan futbolun kalitesinden memnun olmama’, ‘futbol ortamındaki rekabeti adil bulmama’ gibi nedenlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Buna göre, beyaz yakalıların yüzde 67’si Türkiye’deki futbol stadyumlarını eşleri ve çocuklarıyla güven içinde maç izleyebileceği bir alan olarak görmediğini ifade ediyor. Yüzde 99’u Türkiye’deki futbol kalitesinden memnun olmadığını belirtirken, futbol ortamındaki rekabeti adil bulmayanların oranı ise yüzde 93.2 seviyesinde. Araştırmaya katılan neredeyse her iki katılımcıdan biri (yüzde 47.6) Türkiye Süper Ligi’nin 2027 yılı sonuna kadar imzalanan 218 milyon dolar (KDV dahil) değerindeki yayın ihalesini ‘ederinden fazla’ bir meblağ olarak görürken, 3’te birinden fazlası ise (yüzde 36.9) ‘ederinden az’ olarak kabul ediyor.

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3 KİŞİDEN 2’SİNE GÖRE GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Araştırma, 3 beyaz yakalıdan 2’sinin 2023-2024 futbol sezonunun Galatasaray’ın şampiyon tamamlayacağını düşündüğünü ortaya koydu. Beyaz yakalılara göre ayrıca, kulüpler ve milli takım için Avrupa’da başarı başka bahara kaldı. Yüzde 65.1’i gelecek yıl takımının Avrupa’da başarılı olamayacağını ifade ederken, yüzde 62.1’i ise Türk milli futbol takımının Euro 2024’teki performansından çok da ümitli olmadığını söylüyor. Başarılı olur diyenlerin ibresi ise ‘en fazla çeyrek final’ seçeneğini gösteriyor.

‘TARAFTAR AKTİF OLMAYI REDDEDİYOR’

Araştırma sonuçlarını değerlendiren AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, “Beyaz yakalılar, futbol ortamına karşı iyimser değil ve sistemi adil bulmuyor” dedi. “Hakemlerin darp edilmesi, sahadaki kavgalar, stadyumları aileleriyle maç izleyecekleri bir yer olarak algılamamaları sonucunu doğuruyor” diyen Güler, şöyle devam etti: “Bu nedenle taraftar olarak eski alışkanlıklarını sürdürseler de, futbol ekonomisinin aktif bir katılımcısı olmayı reddediyorlar. Futboldaki kötüleşmelerle bu eğilimin derinleşmesi çok olası.”