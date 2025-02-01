BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı: Odağımızda yetenek kazanımı var

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İnsan kaynakları stratejinizde yetenek kazanımı ve sürdürülebilirliği neden önemli?

Şirketimizin stratejik önceliklerinde sürdürülebilir insan kaynakları uygulamaları ve yetenek kazanımı var. Dijital dönüşüme adapte olmak ve yenilikçi yaklaşımları benimseyerek hareket etmek çağı yakalamak açısından çok önemli. Yaratıcılık, inovasyon ve yapay zekâ odaklı modern uygulamaları sıklıkla kullanıyor; bu sayede genç yetenekleri aramıza katarken sektörümüzde fark yaratıyoruz.

“Çalışan markası” olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza bu yaklaşım ve kararlılıkla devam ediyoruz. 1902’den bu yana, 3 kıtada 175’ten fazla pazarda faaliyet gösteren global bir şirket olarak, 46 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Yenilikçi ve çalışan dostu uygulamalarımız sayesinde de hem Türkiye’de hem de dünya genelinde sekiz senedir üst üste “En İyi İşverenler” arasında yer alıyoruz. Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor, 2025 yılında ülkemizde “En İyi İşveren” listesinde ikinci olmanın gururunu yaşıyoruz.

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Bu başarıyı sürdürebilmek için yıllardır taviz vermeden uyguladığımız birçok önemli inisiyatifimiz mevcut. Türkiye’deki insan kaynakları ekiplerimizle, şirketimizin küresel başarısını desteklemek, en iyi yeteneklerle çalışmak, onları geliştirmek ve çalışan bağlılığını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon gibi önceliklerimizle bu yapıyı sürekli olarak geliştiriyor ve güçlendiriyoruz. Çalışanlarımızın başarımızdaki rolünün çok kritik olduğunu biliyor ve onların gelişimine yatırım yapmaya, yeni yeteneklere fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. BAT olarak inisiyatiflerimizin bununla yeterli kalmayacağını biliyor ve belirli periyotlarda düzenlediğimiz çalışan değerlendirme anketleriyle onların görüşlerini topluyor ve yıllık planlarımızı bu görüşler doğrultusunda şekillendiriyoruz.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ajandanızın odak noktaları neler?

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, BAT’nin kurumsal stratejisinin olmazsa olmazlarından. Şirketimiz, 135 farklı milletten çalışanıyla çok kültürlü bir iş gücünü bir araya getiriyor ve aynı zamanda farklılıkların değere dönüşmesinde kapsayıcılığı destekliyor.

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Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak da en önem verdiğimiz konular arasında. Kadın çalışan oranımız yönetim seviyesinde yüzde 41’e ulaştı. Türkiye yönetim ekibindeki kadın oranımız ise yüzde 34 seviyesinde. Hedefimiz bu alanda tam olarak eşitliği sağlamak.

Global “Women in Leadership” ve “Women@TBNC” ağlarımızın yanı sıra, çalışanlarımızın gönüllü çabalarıyla oluşturduğu “BAT Gönüllüleri” platformuyla kadın üreticilere de destek veriyoruz. Bu kapsamda, kadınlara yönelik liderlik seminerleri ve kadın yöneticilerle gerçekleştirilen mentorluk programları düzenliyor, hayata geçirdiğimiz projelerle de kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha etkin rol üstlenmesini hedefliyoruz.

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KITALAR ARASI KARİYER FIRSATI

BAT Türkiye’nin yetenek kazanımı ve gelişim programları neler?

BAT Türkiye, BAT Global ve bölgemiz tarafından yetenek merkezi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 70’e yakın Türk yeteneği farklı kıtalarda ve kritik pozisyonlarda global rollere kazandırdık.

“Global Graduate Programı” ile yeni mezunlara ve 2 yıla kadar deneyime sahip gençlere hızlandırılmış bir yönetici yetiştirme programı sunuyoruz. Programa katılmaya hak kazananlara, farklı departmanlarda rotasyon fırsatları yaratarak hem uluslararası projelerde görev imkânı tanırken hem de liderlik becerilerini geliştirmelerine olanak sunuyoruz.

BATTERY isimli staj programımızla üniversite öğrencilerine saha ve ofis deneyimi kazandırıyoruz. Global olarak gerçekleştirilen ve her sene büyük ilgi uyandıran “Battle of Minds” yarışmamız ile gençlerin inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarındaki fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunuyor, hem şirket stratejimize katkı sağlayıp potansiyel yeteneklere kapı aralarken hem de dünyamızın geleceği için çalışmayı ve gençleri bu alanda düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

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‘Z KUŞAĞI ŞİRKETİMİZE KATKI SAĞLIYOR’

Z kuşağının şirketinizdeki varlığı nasıl bir anlam taşıyor?

BAT’nin yönetim yapısının yüzde 16’sı Z kuşağı. Z kuşağının teknolojiye olan yatkınlığı ve analitik düşünme yetenekleri şirketimize büyük katkı sağlıyor. BAT, bu kuşağın profesyonel beklentileri arasında yer alan açık iletişim, fikirlerine değer verilen bir çalışma ortamı ve yenilikçi düşüncelerinin hayata geçirilmesi gibi imkânları sağlarken, diğer taraftan daha üst kuşaklardaki çalışanlarımızın farklı düşünmesini sağlıyor. Bu da şirket içerisinde dinamik bir yapıya ve farklı bakış açılarıyla projeler geliştirilmesine olanak tanıyor.