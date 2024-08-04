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Babalık iznini 2 katına çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Sodexo#Babalık#İzin
Babalık iznini 2 katına çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Dünyada 45 ülkede her gün 100 milyondan fazla insana hizmet veren Sodexo, insan kaynakları alanındaki uygulamalarını VITA by Sodexo projesi ile genişletti.

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Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi İnsan Kaynakları Direktörü ve Avrupa Kıtası Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Direktörü Damla Benli Yıldırım, “Sodexo’da çalışanlarımızın ve ailelerinin refahı bizim için öncelikli. Bu kapsamda sürekli olarak iyileştirmeler yapıyor ve sektörün kurucusu olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz” diye konuştu.

VITA by Sodexo projesinden bahseden Damla Benli Yıldırım, “Toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızın bir yansıması olarak babalık iznini 5 günden 10 güne çıkardık. Refakatçi izni uygulamasını başlattık, ailesinde birinci derece yakını ağır hasta olan çalışanlarımıza bu izni veriyoruz. Çalışanımızın vefatı durumunda ise çalışanın ailesine bir yıllık maaş ödemesi yapıyoruz. Annelik İzni ve Çalışan Destek Platformu uygulamalarımızla da çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini  kullandı.

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Cinsiyet ve fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları çerçevesinde yeni çalışmalara imza attıklarını anlatan Yıldırım “Yüzde 48 kadın çalışan oranımızı artırmak için eğitim ve mentorluk programları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kız çocuklarının sektörde daha fazla yer alması için onlara staj imkânı sağlayarak kendilerini geliştirmelerine olanak tanıdığımız ‘Gelecek Atölyeleri’ sosyal sorumluluk projemizle de sektöre katkı sunuyoruz” diye konuştu.

 

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#Sodexo#Babalık#İzin

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