AXA Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Ergenç: İK stratejimizin temelinde ‘yetenek yönetimi’ var

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AXA Türkiye insan kaynakları stratejisini nasıl tanımlıyorsunuz?

AXA Türkiye insan kaynakları stratejisi “İlerlemek için Önemsiyor ve Cesaretlendiriyoruz” değerlerimizi yansıtan iki temel ilkeyi temsil ediyor. “Önemsiyoruz” (Care), müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma olan bağlılığımızı; onların ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve onlara değer katmayı ifade ederken, “Cesaretlendiriyoruz” (Dare) ise, inovasyon yoluyla cesur adımlar atarak, sektörde öncülük yapma ve değişime liderlik etme kararlılığımızı simgeliyor. Bu strateji ile hem topluma katkı sağlamayı hedefliyor hem de AXA’nın sürdürülebilir gelişim ve büyüme stratejisini destekliyoruz.

Çalışan açısından sektördeki İK politikalarından sizi ayıran güçlü yanlarınız neler?

AXA Türkiye olarak insan kaynakları stratejimizin temelinde ‘yetenek yönetimi’ var. Yeteneğe bütünsel bakış olarak tanımladığımız bu stratejiyle, çalışanlarımızı merkeze koyan, onların potansiyellerini, güçlü ve gelişim alanlarının yanı sıra ilgi alanlarını ve motivasyonlarını da dikkate aldığımız güçlü bir yetenek yönetimi tasarlıyor ve bunu çalışan deneyiminin her adımıyla ilişkilendirerek kişiye özel bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Kurguladığımız yetenek yönetimi sürecimiz ile çalışma arkadaşlarımızın potansiyelleri, güçlü ve gelişim alanlarının yanı sıra ilgi alanlarını ve motivasyonlarını da dikkate alıyoruz.

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RÜZGÂR GÜLÜ BENZETMESİ

AXA’lı olmanın arkasındaki odak noktaları nasıl tanımlıyorsunuz?

AXA’lılar olarak deneyim yolculuğunun kendimizi tanımak, yeteneklerimizi ve potansiyelimizi keşfetmekle başladığına inanıyor, bu keşif sürecinin her yeni işte, sorumlulukta ve süreçte yine yeniden başladığını gözlemliyoruz. Sürdürülebilir gelişim ve büyüme odağında ilerlemenin öncelikle bizlerin gelişiminden geçtiğini biliyor, gelişimimizi sahiplenerek kendimize, işimize ve geleceğe yön veriyoruz. AXA’lı olmanın bilinciyle hareket ederken farkımızı ortaya koyarak ilerliyoruz.

Bu bakış açısıyla tasarladığımız ve ‘keşfet, sahiplen, ilerle, yön ver’ olarak tanımladığımız AXA’daki deneyim yolculuğunu her bir parçasının birbiriyle uyum ve ahenk içerisinde hareket ederek anlam kazanan bir rüzgâr gülüne benzetiyoruz. Herkes kendine has yetenekleri ve potansiyeli ile kendi rüzgâr gülüne yani deneyimine kendisi yön veriyor olsa da bu yolculukta yalnız olmaması, yalnız olmadığını hissetmesi çok önemli. Kendi rüzgârıyla fark yaratarak geleceğe yön veren tüm #axadaşlarımızın deneyimlerini mükemmelleştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, ilerlemek için birbirimizi önemsiyor ve cesaretlendiriyoruz. İşte bu nedenle ‘Farkına Var, Farkımız Var’ diyoruz. Çünkü biz AXA olarak farklı düşünüyor, farklı olmayı seviyor, yeninin ve yeniliğin peşinden koşuyoruz.

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5 KAMPÜSLE GELİŞİME DESTEK

AXA Türkiye’deki değişim ve dönüşümü insan kaynakları olarak nasıl destekliyorsunuz?

Sürdürülebilir gelişim ve büyüme odağında ilerlemek için en çok yatırım yaptığımız ve önceliklendirdiğimiz alanlardan bir tanesi de her seviyede işine liderlik eden çalışma arkadaşlarımızın gelişimini desteklemektir.

Bu amaçla sektörün en iyi akademisi olma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz AXA Yetkinlik Akademisi (AYA) ile sürekli öğrenmeyi her seviyede destekliyor, 5 farklı amaçla kurulan 5 farklı kampüsümüz ve yapay zekâ ile desteklenerek kişiselleştirilmiş platformumuz sayesinde de yeni nesil bir gelişim yolculuğu sunuyoruz.

‘GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ’

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Tüm bu insan kaynakları stratejiniz içerisinde gençleri nasıl konumluyorsunuz?

“Pozisyona değil AXA’ya işe alım yaparız” dediğimiz yetenek kazanımı stratejimiz doğrultusunda kendi liderlerini kendi içinden yetiştiren bir organizasyon olarak gençlere yatırım yapmayı ve onlarla birlikte ilerlemeyi çok önemsiyoruz. Bu kapsamda genç yeteneklerin 1 yıl boyunca yerinde öğrenme fırsatı ve gerçek bir iş deneyimi ile yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetmeleri için onları cesaretlendirirken, aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyen özelleştirilmiş eğitim gelişim programlarımızla zenginleştirdiğimiz AXIS ve EXEN uzun dönem genç yetenek programlarımızla geleceğin liderlerini bugünden yetiştiriyor, bizler de genç nesillerin farklı bakış açılarını öğrenme fırsatı bularak sürekli öğrenme kültürümüzü güçlendiriyoruz.