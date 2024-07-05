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Yıldız Holding’de üst düzey atama

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Holding#Atama#Ayşe Dirik
Yıldız Holding’de üst düzey atama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 09:58

Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer görevine Ayşe Dirik’in atandığı duyuruldu.

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Holdingin kurumsallaşma, yalınlaşma ve yerinden yönetim prensipleri doğrultusunda kurulan Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi’nin çalışmalarına Ayşe Dirik’in liderlik edeceği duyuruldu. Dirik, Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer (CLO) olarak atandı.

Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Ayşe Dirik, kariyerine 2001’de Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde avukat olarak başladı. Yüksek lisans eğitimini 2003’te London School of Economics and Political Science’da tamamlayan Dirik, 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu’nda, 2006-2013 yılları arasında ise Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nda avukat olarak çalıştı. Ayşe Dirik, Yıldız Holding’deki yeni görevinden önce Eczacıbaşı Holding’de sırasıyla hukuk danışmanı ve başhukuk müşaviri olarak görev yaptı. 

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#Yıldız Holding#Atama#Ayşe Dirik

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