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Yıldız Demir Çelik'in genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu

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#Yıldız Demir Çelik#Selçuk Yılmaz#Atama
Yıldız Demir Çelikin genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 14:36

Yapılan açıklamaya göre, 2022’den bu yana şirket bünyesinde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, Genel Müdür olarak atandı.

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Hatay İskenderun’da doğan Selçuk Yılmaz, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yılmaz 2009-2018 yılları arasında demir çelik sektöründe çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Mart 2018’de Yıldız Demir Çelik’te Tedarik Zinciri Direktörü olarak göreve başlayan Yılmaz, bu dönemde Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Ağustos 2022’den itibaren Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, Eylül 2024 itibarıyla Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek.

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#Yıldız Demir Çelik#Selçuk Yılmaz#Atama

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