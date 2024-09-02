Yıldız Demir Çelik'in genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu

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Hatay İskenderun’da doğan Selçuk Yılmaz, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yılmaz 2009-2018 yılları arasında demir çelik sektöründe çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Mart 2018’de Yıldız Demir Çelik’te Tedarik Zinciri Direktörü olarak göreve başlayan Yılmaz, bu dönemde Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Ağustos 2022’den itibaren Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, Eylül 2024 itibarıyla Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek.