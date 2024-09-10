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vivo Türkiye'de üst düzey atama

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#Vivo Türkiye#Atama#Gökhan Tahtacı
vivo Türkiyede üst düzey atama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 14:06

Gökhan Tahtacı, vivo Türkiye'de Satış ve Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

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Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tahtacı, kariyerine 2002 yılında Erikli firmasında başladı. 2006-2008 yılları arasında Michelin firmasında çalışan Tahtacı 2008-2010 yılları arasında da Turkcell SuperOnline'da yönetici olarak görev yaptı. 2010-2016 yıllarında Samsung Electronics ve 2016-2022 yıllarında ise Huawei Türkiye şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Tahtacı, vivo Türkiye'ye katılmadan önce son olarak 2023-2024 yılları arasında ise DDTECH'te Genel Müdür görevini yürütüyordu.

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#Vivo Türkiye#Atama#Gökhan Tahtacı

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