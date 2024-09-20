×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Atamalar Haberleri

Vileda Türkiye’ye yeni genel müdür

Güncelleme Tarihi:

#Vileda Türkiye#Banu Saraç Baktır#Atama
Vileda Türkiye’ye yeni genel müdür
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 13:15

Vileda Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Banu Saraç Baktır’ın, Eylül 2024 itibarıyla terfi ederek Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandığı açıklandı. Banu Saraç Baktır’ın, yeni görevinde şirketin tüm Türkiye organizasyonunun yöneticiliğini üstleneceği belirtildi.

Haberin Devamı

Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ndeki eğitimini tamamlamasının ardından tüketici ürünleri sektöründe 8 yıl tecrübe edinen Banu Saraç Baktır, daha sonra 2019 yılında Vileda Türkiye’ye Kıdemli Ürün Müdürü olarak katıldı ve 2020 yılında Türkiye Ülke Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi. Görevi süresince ulusal ve uluslararası çeşitli projeleri yönetti ve ekibiyle beraber şirketin önemli başarılarına imza attı.

Aynı zamanda EMEA yönetim ekibi üyesi olan EMEA Merkez Güney Başkan Yardımcısı Franco Giacomini bu atama hakkında “Bir kez daha en iyi yeteneklerimizden birini Genel Müdür pozisyonuna yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeteneklerimizi geliştirip fırsat vermek, şirket kültürümüzün temel taşlarından biri ve bizim için çok önemli. Banu, geçtiğimiz yıllarda Vileda Türkiye’nin başarısına çok önemli katkılarda bulundu ve bizlere tüm organizasyonu yönetme yetkinliğini ve istekliliğini gösterdi. Ek olarak Banu’nun Vileda Türkiye’nin ilk kadın Genel Müdürü olması bizi ayrıca gururlandırıyor.” dedi.

Haberin Devamı

Banu Saraç Baktır ise ataması ile ilgili olarak “Yeni görevimle birlikte, son altı senedir gelişimine şahitlik ettiğim Vileda Türkiye’de daha büyük sorumluluklar üstlenmek için sabırsızlanıyorum. Bu süreçte önceliğim Vileda’nın Türkiye’deki güçlü marka konumlandırmasını pekiştirmek ve ticari ortaklarımızla büyüme stratejilerimizi geliştirmek olacak.” şeklinde konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vileda Türkiye#Banu Saraç Baktır#Atama

BAKMADAN GEÇME!