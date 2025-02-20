×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAtamalar Haberleri

Türkiye Petrolleri’nden üst düzey atamalar

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Petrolleri#TP Petrol Dağıtım A.Ş#Zülfikarlar Holding
Türkiye Petrolleri’nden üst düzey atamalar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 14:31

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş’de, önemli atamalar gerçekleşti.

Haberin Devamı

Şirkette geçtiğimiz günlerde Enerji Grup Başkanlığına Çağdaş Demirağ getirilmişti. Sırasıyla Petrol Ofisi ve BP’de çeşitli mercilerde görev alan Çağdaş Demirağ ardından Kadoil, TP, Aydem Elektrik, Gediz Elektrik ve Aytemiz Petrollerinde Genel müdürlük pozisyonlarında görev almıştı. Demirağ’ın, Enerji Grup Başkanlığı görevine ilaveten TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin vekaleten genel müdürlük görevini de yürüteceği açıklandı

Zülfikarlar Holding Grup CFO’luğu görevine ise Ahmet Çağaşan Yılmaz’ın getirildiği duyuruldu. Yılmaz’ın daha önce Koç Grubu’nda Beko LLC Rusya, Tat Gıda, Düzey Pazarlama ve Eczacıbaşı Grubu’nda CFO olarak görev aldığı ayrıca Polisan Holding ve Türkerler Holding’de Grup CFO’luğu yaptığı belirtildi.

Şirkette satış büyüme stratejileri kapsamında ise Satış Direktörlüğü görevine Mehmet Aydın Özdemir’in getirildiği açıklandı. Özdemir BP’de 26 yıl çeşitli coğrafyalarda ve kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra en son Türkiye Satış ve Yatırımlar direktörü görevinde bulunuyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Petrolleri#TP Petrol Dağıtım A.Ş#Zülfikarlar Holding

BAKMADAN GEÇME!