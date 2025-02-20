Türkiye Petrolleri’nden üst düzey atamalar

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Şirkette geçtiğimiz günlerde Enerji Grup Başkanlığına Çağdaş Demirağ getirilmişti. Sırasıyla Petrol Ofisi ve BP’de çeşitli mercilerde görev alan Çağdaş Demirağ ardından Kadoil, TP, Aydem Elektrik, Gediz Elektrik ve Aytemiz Petrollerinde Genel müdürlük pozisyonlarında görev almıştı. Demirağ’ın, Enerji Grup Başkanlığı görevine ilaveten TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin vekaleten genel müdürlük görevini de yürüteceği açıklandı

Zülfikarlar Holding Grup CFO’luğu görevine ise Ahmet Çağaşan Yılmaz’ın getirildiği duyuruldu. Yılmaz’ın daha önce Koç Grubu’nda Beko LLC Rusya, Tat Gıda, Düzey Pazarlama ve Eczacıbaşı Grubu’nda CFO olarak görev aldığı ayrıca Polisan Holding ve Türkerler Holding’de Grup CFO’luğu yaptığı belirtildi.

Şirkette satış büyüme stratejileri kapsamında ise Satış Direktörlüğü görevine Mehmet Aydın Özdemir’in getirildiği açıklandı. Özdemir BP’de 26 yıl çeşitli coğrafyalarda ve kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra en son Türkiye Satış ve Yatırımlar direktörü görevinde bulunuyordu.