Starkgen’in Genel Müdürü Murat Erkmen oldu

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Erkmen daha önce, Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş, WAT Motor BBC Elektrik Motorları A.Ş gibi kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunmuştu.

MURAT ERKMEN KİMDİR?

Murat Erkmen, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu olup, iş yaşamına Arçelik de Kalite Güvence mühendisi olarak başladı. İş makinaları sektörüne 1985 yılında geçen Murat Erkmen 2018 yılına kadar sektörde üst düzey görevlerde çalıştı. 2018 yılından bu yana Akılyolu Danışmanlık kurucu ortağı olarak satış ve liderlik eğitimleri ve çeşitli şirketlere kurumsal gelişim danışmanlığı yaptı. Murat Erkmen evli ve bir çocuk babasıdır.