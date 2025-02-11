Sabancı Holding yeni yapılanmayı duyurdu

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1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen kararla birlikte kurulan Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı’na, halen Sabancı Holding Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Hakan Binbaşgil’in atandığı açıklandı.

Öte yandan, Sabancı Topluluğu’nda 1995 yılından bu yana farklı stratejik iş kollarında Grup Başkanı olarak görev alan ve son olarak Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev yapan Haluk Dinçer’in, 31 Mart 2025 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılacağı ifade edildi. Haluk Dinçer’in, bundan sonraki dönemde Agesa, Aksigorta ve Medisa şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya devam edeceği belirtildi.