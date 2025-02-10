RePie Portföy Genel Müdürlüğüne yeni atama

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Portföy yönetim şirketi RePie Portföy, finans sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Altuğ Dayıoğlu’nun, şirketin yeni Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Altuğ Dayıoğlu kariyerine Hazine Müsteşarlığı’nda başladı. İş Portföy, TEB Portföy, Odeabank, Ata Yatırım, ÜNLÜ Portföy gibi kuruluşlarda varlık/servet yönetimi, ürün geliştirme ve stratejik yatırım alanlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Cenevre merkezli Bordier & Cie bünyesinde Kıdemli Yatırım Analisti olarak rol aldı. Son olarak Allbatross Portföy’de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dayıoğlu, şirketin kurumsal büyüme stratejilerinin oluşturulmasında rol oynadı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Dayıoğlu, İngiltere’de önce Durham Üniversitesi’nde Uluslararası Para, Finans ve Yatırım alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Warwick Business School’da Finans ve Strateji alanında MBA programını tamamladı. Dayıoğlu, SPK İleri Düzey Sermaye Piyasası, SPK Türev Araçlar ve ABD bazlı FRM (Finansal Risk Yönetimi) lisanslarına sahip.