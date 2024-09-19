PayBull’da yeni görevlendirme

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Merve Engindeniz kimdir?

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olan Merve Engindeniz, kariyerine Arthur Andersen'de (Ernst&Young) danışman olarak başladı. 2004 yılında Turkcell'de çalışmaya başlayan Engindeniz, beş yıl boyunca Çalışan İlişkileri Yönetimi Bölümünde farklı sorumluluklar aldı ve son olarak şirketin İşe Alım Müdürü olarak görev yaptı. Sonrasında kariyerine Exalt Danışmanlık'ta Yetenek Çözümleri Müdürü olarak devam etti. 2011'de İnnova Bilişim Çözümleri'ne İK İş Ortakları Müdürü olarak geçiş yapan Engindeniz; tüm insan kaynakları süreçlerinin kurulum aşamasında üç yıl süreyle aktif rol aldıktan sonra, 2014 yılında İK Direktörlüğüne terfi etti ve 2018 yılının haziran ayına kadar bu görevi sürdürdü. 2018 yılında Co-Active Koçluk eğitimini tamamlayan ve takip eden dönemde Stratejik İK Danışmanı olarak teknoloji şirketlerinde başarılı projeler imza atan Engindeniz, 2021 yılında İnsan ve Kültür'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak PayCore Ödeme Sistemleri'ne geçti. PayCore'da tüm insan kaynakları süreç ve sistemlerinin kurulmasına liderlik eden Engindeniz, 2024 yılının ağustos ayında İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak PayBull’a katıldı.