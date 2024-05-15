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Metro Türkiye’ye Yeni CEO

Güncelleme Tarihi:

#Metro Türkiye#CEO#Atama
Metro Türkiye’ye Yeni CEO
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 15:34

Metro Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Metro Grup bünyesinde 27 yıldır çeşitli görevler üstlenen David Antunes, Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı. Daha önce Portekiz’de CEO olarak görev yapmakta olan David Antunes, Türkiye’deki yeni görevine 1 Mayıs itibarıyla başladı.

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Yaklaşık 4 yıldır Metro Türkiye’nin dönüşümüne ve büyüme stratejilerine liderlik eden Sinem Türüng, şirketin CEO koltuğunu David Antunes’e devretti. İş hayatına Kasım 1997 tarihinde Metro Grup’ta başlayan David Antunes, Asya Bölgesinde ve Orta Doğu Avrupa Bölgesi’nde Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi rollerini üstlendi. Mayıs 2011'de Metro Grup Kurumsal Tedarik Zinciri Grup Müdürü olarak atanan David Antunes, Şubat 2012'de Polonya'da Operasyon Direktörü,  Ekim 2014 itibariyle de Satın Alma Direktörü rolünü üstlendi. Antunes Nisan 2018'den bu yana Portekiz CEO’su olarak çalışma hayatına devam ediyordu.

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#Metro Türkiye#CEO#Atama

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