Hapimag'ta önemli görevlendirme

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Yeni dönemde 'Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyonları Müdürü' olarak atanan Demirkol, Türkiye, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki tatil köylerinin yanı sıra, kurumsal Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Aktiviteleri birimlerini yönetecek.

1992 yılından bu yana turizm ve otelcilik sektöründe çalışan Demirkol, uzun yıllar Hapimag SeaGarden Resort Bodrum’da çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2013-2019 tarihleri arasında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Demirkol, 2020 tarihinden bu yana Hapimag'ın Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü olarak görev yapmaktaydı.