Garanti BBVA’ya yeni CEO

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Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans diploması ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans diplomasına sahip olan Akten, 1999'da global inşaat malzemeleri şirketi Holcim'de kariyerine başladı. 2006 yılında McKinsey&Co.'ya katıldı, Boston ve İstanbul ofislerinde görev yaptı. Akten, 2012'de Garanti BBVA’ya katıldı ve 2022'ye kadar Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBVA Grup CEO'su Onur Genç: "Recep Baştuğ, Garanti BBVA’yı önemli makroekonomik ve rekabetçi zorluklar yaşanan bir dönemde başarıyla yönetti. Değerli katkıları ve sergilediği olağanüstü performansı için kendisine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahmut Akten’in liderliğinde de Garanti BBVA’nın ülkenin en kârlı ve saygın bankalarından biri olarak büyüyeceğine inancımız tam. Kendisine bu vesileyle yeni görevinde başarılar diliyoruz.” dedi.