Garanti BBVA üst yönetiminde değişiklik

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Bankada Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çağrı Süzer, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bankada Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevi ikiye bölündü. Bireysel Müşteri Çözümleri fonksiyonları Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik’e, Tüzel Müşteri Çözümleri fonksiyonları ise Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran’a bağlandı.