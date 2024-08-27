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Garanti BBVA üst yönetiminde değişiklik

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#Garanti BBVA#Yönetim#Atama
Garanti BBVA üst yönetiminde değişiklik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 13:21

Garanti BBVA’nın üst yönetiminde ve organizasyonunda değişiklikler gerçekleşti.

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Bankada Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çağrı Süzer, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 

Bankada Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevi ikiye bölündü. Bireysel Müşteri Çözümleri fonksiyonları Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik’e, Tüzel Müşteri Çözümleri fonksiyonları ise Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran’a bağlandı.

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#Garanti BBVA#Yönetim#Atama

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