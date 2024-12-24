Electrip Global’de üst düzey atamalar

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Şirketin Türkiye’de Zes ve Avrupa’da Electrip markaları ile yürüttüğü elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği faaliyetlerine İnanç Salman’ın güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerine ise Evren Evcit CEO olarak liderlik edeceği açıklandı.

İnanç Salman hakkında

İnanç Salman, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 yılında Zorlu Grubu’na katılan Salman, 2004-2007 İnsan Kaynakları fonksiyonunda üstlendiği çeşitli görevler ardından 2013-2017 yılları arasında Enerji, Ticaret ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2017-2020 yılları arasında Zorlu Enerji Ticaret Direktörü olarak görev alan İnanç Salman 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ticaret Genel Müdürü olarak atanmıştır. Salman aynı zamanda; 2022 yılından beri Electrip Global Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

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Evren Evcit hakkında

Evren Evcit, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamış sonraki yıllarda Anel Enerji’de sırasıyla COO ve CEO olarak görev almıştır. 2014 yılında göreve başladığı First Solar’da üç yıl boyunca Türkiye Yönetim Direktörü olarak çalışmıştır. Mayıs 2017’de Zorlu Enerji’de ZES Solar Direktörü olarak göreve başlayan Evcit , 1 Eylül 2019 tarihinde ZES Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü olarak atanmıştır. Evcit 1 Ocak 2024’ten beri Zes Solar Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) üyesidir.