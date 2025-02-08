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DS Automobiles'in yeni CEO’su Xavier Peugeot oldu

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#DS Automobiles#Xavier Peugeot#FIAT
DS Automobilesin yeni CEO’su Xavier Peugeot oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 17:14

DS Automobiles'in yeni CEO'sunun Xavier Peugeot olduğu açıklandı. Açıklamada Temmuz 2023'ten bu yana DS Automobiles'in başında bulunan Olivier François’ın yerini Xavier Peugeot’ya bıraktı belirtildi. FIAT markasına ilişkin sorumluluğunu koruyarak yeni oluşturulan Pazarlama Ofisi'nin sorumluluğunu üstlenen Olivier François’ın, Stellantis bünyesindeki mevcut stratejik görevlerini sürdürmeye devam edeceği duyuruldu.

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Bu arada Xavier Peugeot’nun, şirkette Genişletilmiş Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan (COO) olan Jean-Philippe Imparato'ya bağlı olarak görev yapacağı belirtildi.

1994 yılında PSA PEUGEOT Citroën Grubu'na katılan 60 yaşındaki Xavier Peugeot, önce Paris La Sorbonne Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı ve ardından Paris Dauphine Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Xavier Peugeot daha sonra satış ve pazarlama alanında çeşitli görevlerde bulundu. Bu görevler arasında 2005-2007 yıllarında Peugeot Hollanda İştiraki Direktörlüğü ve 2009-2011 yılları arasında Peugeot markasının Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü yer aldı. 2012 yılında Peugeot Ürün Direktörü, 2014 yılında ise Citroën Ürün Direktörlüğü görevini üstlendi. 2019 yılında önce PSA, ardından da Stellantis bünyesinde Ticari Araçlar İş Birimi Direktörlüğü görevine getirildi.

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Xavier Peugeot 3 Şubat 2025 itibarıyla, aynı zamanda Stellantis'in Heritage (Miras) bölümünün de başına geldi.

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#DS Automobiles#Xavier Peugeot#FIAT

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