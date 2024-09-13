Citrix Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Sevi Tüfekçi Karahallı oldu

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Karahallı, 1996 - 1997 yılları arasında İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde bilgisayar ağları alanında yüksek lisans derecesi aldı ve 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. Karahallı, kariyer hayatına ise 1997 yılında CA Technologies'te sistem mühendisi olarak başladı. Burada çalıştığı 20 yıllık süre içerisinde üst düzey yönetim pozisyonlarında görevler üstlenen Karahallı, 2018 yılında Citrix'e katıldı. Citrix'te satış mühendisliği biriminde dört yıl boyunca bölge direktörü olarak görev yapan Karahallı, 2023 yılında Citrix'in çatı şirketi Cloud Software Group'ta Citrix Ürün Grubu Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Birimi Lideri olarak görevine devam etti. Karahallı bu görevinin ardından 2024 yılının eylül ayında geçerli olmak üzere Citrix Türkiye genel müdürü olarak yeni görevine atandı.



Karahallı, yaklaşık 27 yıldır gönüllü olarak çeşitli görevler üstlendiği Türk Eğitim Vakfı'nda gençlere destek oluyor.

