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Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama

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#Aydem Enerji#Uğur Yüksel#Ahmet Bayramoğlu
Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:27

Enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin üst yönetiminde iki atama gerçekleştirildi. Şirketin genel müdürlük koltuğuna Uğur Yüksel getirildi. Şirket bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürü olarak ise Ahmet Bayramoğlu atandı.

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Enerji, bilişim ve savunma sanayii sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime sahip Uğur Yüksel, Türkiye’nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent’in kuruluş sürecinde yer aldı. ELDER Elektrik Hizmetleri Derneği’nde genel sekreterlik görevini yürüten Yüksel, Aydem Enerji Grubu’na katıldığı 2018 yılından bu yana Gdz Elektrik Dağıtım’da genel müdür olarak görev alıyordu.

Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Ahmet Bayramoğlu, Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinde farklı üst düzey sorumluluklar üstlendi. Bayramoğlu, 2019 yılından bu yana Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik Dağıtım’ın genel müdürlük görevini sürdürüyordu.

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#Aydem Enerji#Uğur Yüksel#Ahmet Bayramoğlu

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