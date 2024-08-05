Arçelik’te üst düzey atama

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Barış Alparslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında HSBC Bank A.Ş.’de Yatırım Bankacılığı Analisti olarak kariyer yolculuğuna başladı. 2010-2011 yılları arasında Nomura Bank International Plc., CEE, CIS & Türkiye’de Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2011-2014 yılları arasında Deutsche Bank A.Ş. Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak çalışan Barış Alparslan, 2014-2018 yılları arasında Deutsche Bank A.Ş.’de sırasıyla Yatırım Bankacılığı Müdürü ve Yatırım Bankacılığı Direktörü görevlerini üstlendi. Alparslan, 2019 yılında Koç Topluluğu’na katılarak, 5 yıl boyunca Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev aldı.

Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem globalde birçok şirket birleşme ve satın alma, sermaye ve borçlanma araçları piyasaları ile özelleştirme projelerine liderlik eden Alparslan, iki yılı aşkın süredir Arçelik’te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Özkan Çimen’in yerine 1 Ağustos 2024 itibarıyla görevine başladı.