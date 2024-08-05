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Arçelik’te üst düzey atama

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#Arçelik#Barış Alparslan#Atama
Arçelik’te üst düzey atama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 15:43

Yatırım bankacılığı ve finans alanında çeşitli görevlerde bulunan, 5 yılı aşkın süredir de Koç Holding Finans Koordinatörlüğü görevini yürüten Barış Alparslan, Arçelik’in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

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Barış Alparslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında HSBC Bank A.Ş.’de Yatırım Bankacılığı Analisti olarak kariyer yolculuğuna başladı. 2010-2011 yılları arasında Nomura Bank International Plc., CEE, CIS & Türkiye’de Yatırım Bankacılığı Uzmanı, 2011-2014 yılları arasında Deutsche Bank A.Ş. Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak çalışan Barış Alparslan, 2014-2018 yılları arasında Deutsche Bank A.Ş.’de sırasıyla Yatırım Bankacılığı Müdürü ve Yatırım Bankacılığı Direktörü görevlerini üstlendi. Alparslan, 2019 yılında Koç Topluluğu’na katılarak, 5 yıl boyunca Koç Holding Finans Koordinatörü olarak görev aldı.

Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem globalde birçok şirket birleşme ve satın alma, sermaye ve borçlanma araçları piyasaları ile özelleştirme projelerine liderlik eden Alparslan, iki yılı aşkın süredir Arçelik’te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Özkan Çimen’in yerine 1 Ağustos 2024 itibarıyla görevine başladı.

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#Arçelik#Barış Alparslan#Atama

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