Akkök Holding ve Aksa Akrilik’te üst düzey atamalar

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Cengiz Taş Hakkında:

1966 yılında Bursa’da doğan Cengiz Taş, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1989 yılında Kordsa’da Yatırım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. 1991 yılında Akkök Holding Şirketlerinden Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketinde Bütçe Uzmanı olarak göreve başlayan Taş, aynı şirkette sırasıyla Bütçe Şefi, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü, Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 2004-2011 yılları arasında ise Genel Müdür olarak görev almıştır.

2011 yılından tarihinden itibaren Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 1 Ocak 2025 itibarıyla, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı olarak atanmıştır.

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Aynı zamanda Akkök Holding Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev alan Cengiz Taş, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Didem Tunçbilek Hakkında:

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Aksa Akrilik’te Teknoloji Mühendisi olarak adım atan Didem Tunçbilek, uzun yıllar boyunca Aksa Akrilik'in farklı departmanlarında görev almıştır.

2019 yılından itibaren Aksa Akrilik’te İş Geliştirme Direktörü olarak görev alan Tunçbilek, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Aksa Akrilik Genel Müdürü olarak atanmıştır.