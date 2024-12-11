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Apaz Group’a yeni pazarlama direktörü

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#Apaz Group#Gülin Kılıçoğlu Sontuna#Pazarlama Direktörü
Apaz Group’a yeni pazarlama direktörü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 16:01

Baydöner, PidebyPide ve Bursa İshakbey markalarını bünyesinde bulunduran Apaz Group’ta Gülin Kılıçoğlu Sontuna, Apaz Group’un yeni yeni pazarlama direktörü (CMO) oldu.

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Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı üniversitede İşletme alanında tamamlayan Sontuna, iş yaşamına 2002 yılında Proje Mühendisi olarak başladı.

Sektörde çeşitli firmalarda pazarlama ve iletişim danışmanlığı yaparak kariyerine devam eden Sontuna, 2011-2015 yılları arasında TTNET, 2015-2019 yılları arasında Türk Telekom’un pazarlama birimlerinde yöneticilik yaptı. 2020-2022 yılları arasında ise Gediz ve Aydem Perakende Satış A.Ş.’de Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevini yürüttü.

2022’den itibaren ulusal ve uluslararası şirketlere Strateji ve Pazarlama danışmanlığı yapan Sontuna, aynı zamanda Teknopark İzmir ve TÜBİTAK bünyesinde start-up mentorluğu yapmaktadır.

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#Apaz Group#Gülin Kılıçoğlu Sontuna#Pazarlama Direktörü

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