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Ali Taha Koç, GSMA’nın yönetim kuruluna seçildi

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#Turkcell#GSMA#Ali Taha Koç
Ali Taha Koç, GSMA’nın yönetim kuruluna seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 18:06

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 995'te küresel mobil operatör standartlarını geliştirmek amacıyla kurulan Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna seçildi.

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Önemli ve stratejik bir kuruluşun yönetim kuruluna girmekten duyduğu gururu ifade eden Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak geride kalan 30 yılda stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok sayıda inovasyona imza attık. Tecrübemiz ve vizyonumuzla, mobil iletişim sektörünün gelişimine ve dijital dünyaya katkı sunmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye’yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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#Turkcell#GSMA#Ali Taha Koç

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