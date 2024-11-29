Aktif Bank Yetenek ve Gelişim Grup Başkanı Kerem Özşen: İK Süreçlerimizde teknoloji ile insan odaklı yaklaşımları birlikte hedefliyoruz

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İK süreçlerinde daha fazla teknoloji kullanmak adına neler yapıyorsunuz?

Türkiye’nin en kapsamlı finansal ekosistemi kimliğimizle teknolojiyi her alanda kullandığımız gibi insan kaynakları süreçlerinin kullanımında da büyük önem veriyoruz. Dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında işe alım, performans değerlendirme, çalışan memnuniyeti ölçümleri gibi süreçlerde teknolojiyi yaygın olarak kullanıyoruz. Online başvuru sistemleri, dijital performans izleme araçları gibi çeşitli teknolojik çözümler kullanarak, çalışan deneyimini iyileştirmeye ve süreçleri daha verimli hale getirmeye çaba gösteriyoruz.

Aktif Bank olarak insan kaynağının en değerli kaynak olduğuna inanarak entelektüel sermayemizi oluşturmaya çaba gösteriyoruz ve bu değeri daha da yükseltecek uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, yakın dönemde akademi alt yapımızı yeniledik. Bu alt yapımıza, teknolojiye ve genç nesle uyumlu hale gelmesi amacıyla, mobil erişim imkânı sağladık. Böylece içeriğindeki 7 bini aşkın içerik ve eğitim programı ile tüm aile üyelerimiz için gelişim imkânı oluşturuyoruz.

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Bu yıl dijital kataloğumuzu da yayına aldık ve buraya 658 adet dijital eğitim yükledik, ayrıca online oryantasyonumuzu da yeniledik. Diğer yandan ihtiyaç duyan aile üyelerimize İngilizce desteği veriyoruz, yurt içi ve yurt dışı seminerlere katılım sağlıyoruz. Çalışanların teknik eğitim taleplerinin hemen hemen hepsini değerlendiriyoruz ve istedikleri eğitimleri onlara açıyoruz. Yeni yıl ile beraber yeni nesil yabancı dil platformu ile, tüm aile üyelerimize artı değer katmayı hedefliyoruz.

Tüm bunların yanında performans süreçlerimizi yönettiğimiz sistemin alt yapısını değiştirerek, kullanıcı dostu ekranlar ile aile üyelerimizin sürece olan katkılarını artırmayı hedefliyoruz. Yetenek ve Gelişim portalımızı zenginleştirerek, aile üyelerimizin kendilerinin ve ekiplerinin bilgilerine daha rahat ulaşabildiği, hatasız ve manuel olmayan bir alan haline getirmek planlarımız arasında yer alıyor.

YENİ NESİL LİDER MODELİ

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Görev bazında stratejik yetkinlikleri geliştirmek ve yeteneği keşfetmek için çalışmalarınız bulunuyor mu?

Yenilikçi uygulamalarımızla çalışmalarımızı sürdürürken “Biz Varsak Sınır Yok” mottosuyla insan kaynakları politikamıza devam ediyoruz. Yapılan kültür çalıştayları sonucunda, ekosistemin yeni nesil lider modelini belirledik ve buna bağlı olarak bir program yapılandırdık. Bu program kapsamında kurum içi liderlerimizi, sınıf içi eğitim ve koçluklar ile besleyerek liderlik kaslarını güçlendirdik. Bu dönüşüm süreci ile beraber ekosistemin liderlik modeli ortaya çıktı ve biz de yöneticilik yetkinliklerinin artırılmasını sağladık.

Diğer yandan ‘Harmoni’ adı ile geliştirdiğimiz performans yönetimi sistemimizin içinde, çalışanın da yöneticisini ve farklı ekiplerden birlikte çalıştığı diğer çalışanları değerlendirebileceği, ‘Sıra Sende’ modülünü oluşturduk. Başarıların birlikte kutlanmasını teşvik etmek amacıyla oluşturduğumuz ‘Alkış ve Çevrimiçi’ ödüllendirme sisteminin kapsamını ve etki alanını yaygınlaştırdık. Ayrıca takdir mekanizmamız ile de yeteneği tutma oranımızı artırdık. Bunlara ek olarak eğitim programları da oluşturduk.

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HER YIL BAĞLILIK ANKETİ YAPIYORUZ

İK etkisini ya da katkısını ölçmek için bir iletişim çalışması yapıyor musunuz?

Yetkinliklerin tespiti, ölçümü, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. İki yılda bir yaptığımız ‘Çalışan Bağlılık Anketi’ni her yıl yapmaya karar verdik ve anket sonucuna bağlı olarak aksiyon planları alıp, hayata geçirmek ilk hedefimiz oldu. Anket çıktılarını aile üyeleri ile daha şeffaf ve açık iletişim kurmak için paylaşmaya karar verdik ve bunun için yaptığımız ‘Nabız Yoklama Anketleri’ sürecini de yıl içinde tamamlamak üzere başlattık.

HİBRİT ÇALIŞMA VE MOLA İMKÂNI SUNUYOR

Çalışan deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için neler yapıyorsunuz?

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Uzun yıllardır sahip olduğumuz deneyimlerle ‘Ofiste Sınır Yok Projesi’ni uyguluyoruz. Hibrit çalışma modeli kapsamında çalışanlarımız haftanın seçtiği 2 veya 3 gününü ofiste çalışıp; geri kalan günlerini uzaktan, hatta isteyenler şehir dışından çalışabiliyor.

Bunun yanında ‘Ayım Esnek’ uygulaması ile çalışanlarımız yılda iki kez 1 ayını tamamen farklı bir şehirde çalışarak geçirebiliyor. ‘Esnek Süreli Çalışma’ uygulamamızla, görevlerine uygun olması ve yöneticilerinin de onay vermesi durumunda çalışanlarımız yarı zamanlı bir modele geçebiliyor. Çok inandığımız ve önemli bulduğumuz bir başka uygulamamız da ‘Kariyer Molası’, böylece çalışanlarımız kişisel gelişimlerini ve hayallerini gerçekleştirebilmek için 6 ay ücretsiz izne ayrılarak kariyerlerine ara verebiliyor ve bu süre sonunda aynı rollerine devam edebiliyor. Ayrıca ‘Aileniz Ailemizdir İzni’ ile Aktif Bank aile üyelerine tüm yasal izinlerin dışında 3 iş günü ek izin veriyoruz.

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AÇIK KAPI SOHBETİ BAŞLATIYORUZ

Diğer yandan geri bildirim kültürünü benimsemek ve güçlendirmek amacıyla yılın belirli dönemlerinde düzenlenmeyi planladığımız ‘Her Çeyrekte Çeyrek Saat’ uygulamasını başlattık. Bu uygulama kapsamında, yöneticiler ile çalışanları yılda 4 defa bir araya getirerek gelişimi yüksek ve güçlü alanlar oluşturuyoruz. Bu alanlar sayesinde geri bildirimi kurum kültürüne dönüştürmek ve sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmek, ana odağımız olmaya devam edecek. Ek olarak; hiçbir engel olmadan düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz, tüm sorularımızı birbirimize sorabileceğimiz, kahvelerimizi alıp bir araya geleceğimiz buluşmalar olan ‘Açık Kapı Sohbetleri’ni de yakın dönemde başlatacağımızı belirtmek isterim.