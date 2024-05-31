Akkök İK yönetiminde üç temel ilke belirledi: Çalışan memnuniyeti, gelişim ve yenilikçilik

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Farklı sektörlerden pek çok iş alanı ve iş modeli için insan kaynakları yönetimi gerçekleştiriyorsunuz. Akkök Holding’in İK bakış açısını nasıl oluşturdunuz?

Akkök Holding olarak, insan kaynakları (İK) yönetiminde temel aldığımız ilkeleri “çalışan memnuniyeti”, “sürekli gelişim” ve “yenilikçilik” olarak sıralayabilirim. Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm grup şirketlerimizi kapsayan ortak bir çalışma kültürü ve değerler bütünü oluşturmaya, bu sayede çalışanlarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaya önem veriyoruz. İK bakış açımızı oluştururken çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini merkeze alarak, stratejik İK uygulamaları ile desteklenen, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.

Geçtiğimiz yıl yapılan “değerler ve yetkinlikler” çalışmalarımız bu amaç doğrultusunda hazırlandı. Kısa bir süre içinde “İşveren Markası” çalışmamızı da başlatacağız.

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İnsan kaynakları süreçlerinde son dönemin en önemli konu başlıkları neler? Sizce İK profesyonelleri gelecek dönemde nelere odaklanmalı?

Son dönemde İK süreçlerinde öne çıkan en önemli konu başlıkları arasında “dijital dönüşüm”, “esnek çalışma modelleri”, “çalışan deneyimi” ve “yetenek yönetimi” bulunuyor. İK profesyonelleri, gelecekte bu alanlara daha fazla odaklanmalı ve özellikle çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik inovatif yaklaşımlar geliştirmeli. Ayrıca günümüz iş dünyasında yeteneklerin çekilmesi ve elde tutulması için stratejik planlama yaparak çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek büyük önem taşıyor.

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, Türkiye’de 4 gün çalışma sistemini uygulayan ilk şirket oldu ve Peryön ödülüne layık görüldü. Diğer şirketlerimizde de pandemi sürecinden bu yana hibrit ve esnek çalışma sistemleri uygulamaya devam ediyoruz.

Çalışan denetimi başlığı altında işe alımdan eğitime, yetenek yönetiminden iyi yaşam uygulamalarına kadar her alanda en iyi uygulamaları hayata geçirmek üzere çalışıyoruz.

‘GİRİŞİMCİLERİ TEŞVİK EDİYORUZ’

Çalışan profilleri değiştikçe yetenek yönetimi anlayışı da değişiyor. Siz yeni yetenekler yakalamak için hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

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Yetenek yönetiminde yenilikçi ve proaktif bir yaklaşım benimseyerek potansiyel yetenekleri erken aşamalarda keşfetmek ve çekmek için çeşitli stratejiler uyguluyoruz. Üniversitelerle işbirlikleri, staj programları ve kariyer günleri düzenleyerek genç yetenekleri şirketimize kazandırıyoruz. Ayrıca, mevcut çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek için sürekli eğitim ve gelişim programları sunuyor, bireysel kariyer planlamaları yaparak onların uzun vadeli kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz.

Ayrıca Z Kuşağı’nın en çok ilgisini çeken konulardan biri girişimcilik. Grup şirketlerimizden Akenerji çatısı altında başlattığımız “Generator” isimli kurum içi girişimcilik programımızla genç yeteneklerimizi, yeni iş fikirleri geliştirmeleri ve girişimci bakış açısına sahip olmaları için teşvik ediyoruz. Kapsamlı eğitim ve mentorluk programları ile yenilikçi iş fikirlerini destekliyoruz. Bireysel öneri sistemimiz ile de çalışanlarımızın hem İK faaliyetleri hem de şirketin diğer faaliyetleri konusunda paylaştıkları önerileri üst yönetimimiz ile birlikte değerlendiriyor, hayata geçirdiğimiz önerilerin sahiplerini ödüllendiriyoruz.

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‘DİJİTAL ÇÖZÜMLERDEN FAYDALANIYORUZ’

İnsan kaynakları teknolojileri olarak neleri kullanıyorsunuz? İK teknolojilerinde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İK teknolojileri alanında en güncel ve yenilikçi araçları kullanarak süreçlerimizi daha verimli ve etkili hale getiriyoruz. Özellikle bulut tabanlı İK yönetim sistemleri, iç iletişim platformları, dijital eğitim platformları ve analitik araçlar ile çalışan verilerini daha iyi analiz ediyor ve stratejik kararlar alabiliyoruz. Kısacası yetenek yönetimi ve yetenek kazanımı alanlarında birçok dijital çözümden faydalanıyoruz. Bu bakımdan, İK teknolojilerinde gelinen noktayı oldukça olumlu buluyorum. Bu teknolojiler, İK süreçlerini hızlandırmak, verimliliği artırmak ve çalışan deneyimini iyileştirmek için büyük fırsatlar sunuyor.

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İK perspektifinizi ve mottonuzu nasıl özetleyebilirsiniz?

İK perspektifimizi “İnsanı merkeze alan, sürekli gelişim ve yenilikçilik” şeklinde özetleyebilirim. Mottomuz ise “İnsana değer kat, geleceği şekillendir.” Bu motto ile çalışanlarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı ve onları geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Zira günümüzde İK, şirketleri değişime ve dönüşüme hazırlayan hatta buna öncülük eden bir departman haline geldi. Tüm çalışmalarımızda, insana yatırım yapmanın şirketimizin başarısı için en kritik faktör olduğuna inanıyoruz.