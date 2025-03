‘Adını Koyalım’ hareketiyle eşitsizlikler tanımlanıyor

Haberin Devamı

Kariyer.net verileri ve araştırmaları, kadınların iş hayatında sadece kadın oldukları için adını koyamadığımız birçok ayrımcılığa maruz kaldığını gösteriyor. Milyonlarca başvurunun analizi, aday ve işverenlerden gelen geri bildirimler ile yapılan araştırmalar, kadınların iş dünyasında karşı karşıya kaldığı cinsiyet eşitsizliklerinin varlığını açıkça ortaya koyuyor.

Kadınların maaş beklentisi erkeklere kıyasla daha düşük. Aynı pozisyondaki kadın adayların maaş beklentisi erkeklere göre yüzde 10 daha az ve deneyim arttıkça bu fark büyüyor. 15 yılın üzerindeki deneyime sahip kadın adayların maaş beklentisi ise aynı pozisyondaki erkeklerden yüzde 24 daha düşük. Yönetici pozisyonlarında kadın temsiliyeti sınırlı. İş dünyasında her 10 liderden sadece 3’ü kadın. Bunların yanı sıra, kadınların iş yerinde duygusal, fazla tepki veren, sinirli gibi etiketlemelere maruz kaldığını ve erkeklerin yüzde 21’inin kadınların bazı konuları bilmediğini düşünerek fazladan açıklama yapma eğiliminde olduğunu gösteren araştırmalar, iş hayatında bilinçsiz önyargıların ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

İŞTE TÜRKÇE TANIMLAR

İş dünyasında bazı cinsiyet temelli ayrımcılıklar, farklı dillerde tanımlanmış net ifadelere sahipken, Türkçe’de bu durumları karşılayan yeterli kavramların olmaması farkındalığın düşük kalmasından kaynaklanıyor. Bu ihtiyacı gören Kariyer.net, kadınların iş hayatında deneyimlediği ancak tanımlanamayan ayrımcılıkları görünür kılmak amacıyla #AdınıKoyalım hareketini başlattı. Bu kapsamda, kadınların yaşadığı ancak tanımlanamayan durumları isimlendirmek için halka açık bir anket düzenlendi ve büyük katılım sağlandı.

- Erkeklerin kadınların bazı konseptleri bilmediğini varsayarak gerektiğinden fazla açıklama yapması durumu için kullanılan Mansplaining kavramının Türkçe tanımı için ‘Erbilmişlik’ öne çıkıyor.

- Kadınların “tükenmişlik” hissine erkeklere göre daha hızlı kapılmasını ifade eden Burnout Gap için ‘Tükenmenin Cinsiyet Farkı’ oylamada önde görünüyor.

- İşyerinde kadınlar arası dayanışmanın erkekler arası dayanışmaya göre daha az olmasını anlatan Allyship Gap’in Türkçe alternatiflerinde ‘Dayanışma Eşitsizliği’ ve ‘Ayrımcı Dayanışma’ hemen hemen aynı oy sayısında.

- Toplantılarda tek kadın olarak bulunma durumu için kullanılan Only Woman in the Room için ‘Sembolik Temsil’ oylamada açık farkla önde ilerliyor.

- Birini kendi çıkarları için manipülatif şekilde yanıltma ve aldatma davranışına verilen isim olan Gaslighting için ise

‘Düşünce Karartması’ oylamada öne çıkıyor.

‘FARKINDALIK, DEĞİŞİMİN İLK ADIMI’

Kariyer.net CMO’su Ezgi Kargan, Kariyer.net’in yalnızca İK teknolojileri platformu olmanın ötesinde istihdamı destekleyen ve daha eşitlikçi bir iş dünyası adına toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik projelere de odaklanan bir kurum olduğunu vurguladı. Ezgi Kargan, “Kariyer.net olarak, yılda 1.9 milyon kişinin yeni işini bulmasına doğrudan katkı sağlarken, iş dünyasındaki cinsiyete dayalı eşitsizliklere karşı farkındalık yaratmak amacıyla yıllardır çeşitli projeler yürütüyoruz. İşe alım süreçlerinde kadınlara yöneltilen cinsiyetçi sorulara dikkat çekmek için başlattığımız #BitsinBuSorular hareketinden, kariyerine ara veren kadınların iş dünyasına geri dönmesini destekleyen #KariyereDevam girişimine kadar pek çok farkındalık projesini hayata geçirdik. #AdınıKoyalım da bu zincirin bir parçası. Kadınların iş hayatında maruz kaldıkları ancak isimlendiremedikleri eşitsizliklere ışık tutarak, bu konuların tartışılmasını ve görünür hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda sahip olduğumuz büyük veriyi analiz ettik ve konu özelinde bir araştırma gerçekleştirdik. Bulgularımızı da adinikoyalim.com web sitemizde derledik” ifadelerini kullandı.

Kargan, iş dünyasında hâlâ değişmesi gereken pek çok şey olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların iş hayatında karşılaştığı eşitsizlikler genellikle bireysel deneyimler olarak yorumlanıyor. Oysa bu yalnızca bireysel bir durum değil, çalışma hayatında yapısal bir sorun. Bu deneyimleri daha fazla konuşmalı, eşitsizliklerin olduğu durumlara ilişkin farkındalığı artırmalı ve çözüm için birlikte hareket etmeliyiz.”