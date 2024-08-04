Açık Holding İK Direktörü Arzu Şafak: Yeni teknolojiler İK’ya güç kazandırıyor

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Açık Holding’in insan kaynakları alanındaki vizyonunu nasıl özetlersiniz?

Açık Holding olarak kurulduğumuz günden bugüne her zaman “en büyük değerimiz insan” felsefesiyle hareket ediyor ve yeteneği kazanmak kadar objektif, adil ve kapsayıcı sistem temelli iyi bir çalışan deneyimi ve pozitif örgüt iklimiyle yetenekleri elde tutmaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz.

Kurum kültürümüzün paylaşıma ve fikirlere açık olması sayesinde her bir çalışma arkadaşımızın yaptığı işe ve sürdürülebilirliğimize değer kattığına inanıyoruz. İnsan kaynakları çalışmalarımız yenilik odaklı, veriye dayalı karar mekanizmaları, sürdürülebilir gelişim, liderlik yönetimi ve adil performans sistemi gibi kavramlarla şekilleniyor. Kazan-kazan odaklı yetenek yönetimi yaklaşımımızla, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yaparken her bir çalışanımızın da yaptığı işi daha verimli, yenilikçi bir vizyonla yerine getirmesine liderlik ediyoruz.

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Ayrıca adil işe alım ve istihdam politikaları, çalışan deneyimi ve işveren markası olma, yetenek yönetimi ve gelişimi, performans değerlendirme sistemi, şeffaf geri bildirim, iyi bir çalışma ortamı ve kültür, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji kullanımı gibi uygulamalarımızla, bünyemizde bulunan her bireyin kariyer yönetiminde yol arkadaşı oluyor ve holding içerisindeki başarı ivmesini artırması için destekleyici olarak konumlanıyoruz.

2024 yılında üniversiteye girecek öğrencilere, geleceğin iş piyasasında öne çıkmaları için hangi tavsiyelerde bulunursunuz?

Elde ettiğim öngörüler neticesinde 2024 yılında üniversiteye girerek, geleceğin iş piyasasına hazırlanan öğrencilere ilk tavsiyem; değişime adaptasyon yeteneklerini geliştirerek, yeni bilgileri kolay özümseyip uygulamaya geçebilmeleri diyebilirim.

DİJİTAL BECERİLER GELİŞTİRİLMELİ

Her geçen gün yeni bir teknoloji hayatımıza dokunuyor ve iş yapış şekillerimiz değişiyor. Bu sebeple öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeleri de çok önemli. Hangi alanda uzmanlaşmayı düşünürse düşünsünler teknolojiyi iyi kullanmaları gerekiyor. Kodlama, veri analizi, yapay zekâ ve dijital pazarlama gibi alanlarda bilgi sahibi olarak işlerine artı değer katabilirler.

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Ayrıca bilgiyi doğru sunma ve kişisel markalarını yaratma noktasında kendilerini öne çıkarabileceklerini unutmamalılar. Yani iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmeli, yaptıkları işi doğru anlatabilmeliler. İyi bir ekip arkadaşı olma, liderlik becerilerini geliştirme gibi özelliklerin her iş ortamında değerli olacağı bilinciyle hareket etmeliler. İş dünyasında duygusal zekalarını kullanarak, güçlü bir çalışan profili oluşturabilirler.

Üniversitelerde açılan yeni bölümleri nasıl yorumluyorsunuz? Sizce önümüzdeki yıllarda hangi alanlar önem kazanacak?

Sektörde yirmi yıla yakın süredir çalışan bir insan kaynakları profesyoneli olarak; veri bilimi ve analitiği, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi lisans programlarının yanı sıra bulut bilişim operatörlüğü, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zekâ gibi ön lisans programlarının yarınların iş gücünü oluşturacağını söyleyebilirim. Teknoloji odaklı bir holding olarak insan kaynakları ekibimiz, yüzlerce branşta işe alım süreci yürütüyor ve tüm planlamalarımızı yarınları gözeterek yapıyor. Bu iç görümden hareketle teknolojiyi bilen, doğru uygulayan ve yaşamı iyileştirmek için yönlendiren kişilere ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ve veri bilimi gibi kritik alanların öne çıkacağı düşünülürse öğrencilerin bu bölümleri tercih ederek, hayal ettikleri kariyer hedeflerine ulaşmaları mümkün diyebilirim.

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DÖNÜŞÜM TÜM İŞ SÜREÇLERİNİ ETKİLİYOR

Yeni teknolojilerin insan kaynaklarına olan etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başta yapay zekâ, makine öğrenimi, dijital eğitim ve gelişim platformları olmak üzere “yeni teknolojiler” olarak adlandırılan yöntemler, insan kaynakları profesyonellerine, bordrodan, yetenek kazanımına; eğitim ve gelişimden, ücret, yan hak ve performans yönetim sistemlerine ve çalışan deneyimine varana kadar veri toplama, analiz etme, iyileştirme ve risk yönetimi açısından stratejik bir güç kazandırmaktadır.

Yeni teknolojilerin İK’ya en önemli katkıları ise zaman tasarrufu sağlaması ve pek çok veriyi analiz etmesi sayesinde daha objektif kararlar vermemizi desteklemesidir. Örneğin; CV incelemesi, video mülakat analizi ve aday değerlendirme süreçlerinde kullanılan bu teknolojiler, işverenlere daha nitelikli adaylar seçme konusunda da yol göstemektedir.

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Yeni nesil teknolojilerle hayatımıza giren online eğitim araçları kullanılarak, eğitim ve gelişim süreçleri desteklenmektedir. Biz de Açık Akademi’miz bünyesinde tüm eğitim gelişim süreçlerimizi Learning Managment System (LMS) ile yönetiyoruz. Çalışma performansı izleme ve değerlendirme süreçlerinde de veri analitiği teknolojileri hızlı, tutarlı ve veriye dayalı bir değerlendirme süreci oluşturarak, insan kaynaklarında performans yönetim sisteminin gelişmesini sağlıyor. Ayrıca iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler uzaktan ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasına olanak tanıyarak, insan kaynakları yöneticilerinin daha geniş bir yetenek havuzuna erişmesini sağlıyor.

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Genel olarak yeni teknolojiler, insan kaynakları alanını birçok açıdan dönüştürmektedir. İnsan kaynakları bu dönüşüme ayak uydurarak, yeni teknolojileri etik ve sorumlu bir şekilde kullanmak zorundadır. Teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla entegre etmek, çalışanların güvenliğini ve gizliliğini gözeterek etik sorumluluklar almak sektörümüzün olmazsa olmazları arasına girmiştir.