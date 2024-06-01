50 yeni mezunu STK’da işe sokacak

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ESAS Holding’in sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal’in yürüttüğü proje ile 50 yeni mezuna sivil toplum kuruluşlarında (STK) ilk iş deneyimi kazanma fırsatı sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 26 bin başvuru alan program kapsamında; çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten 44 STK’da 300 gencin istihdam edildiği belirtildi. Program; gençlere, STK’larda kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi kazanımı sağlamasının yanı sıra İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saatin üzerinde eğitim ve mentorluk imkânları sunuyor.