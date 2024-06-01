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50 yeni mezunu STK’da işe sokacak

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#Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı#ESAS Holding#STK
50 yeni mezunu STK’da işe sokacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

İŞVERENLERCE daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen ‘Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 9. dönem başvurularının 23 Haziran’a kadar devam edeceği duyuruldu.

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ESAS Holding’in sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal’in yürüttüğü proje ile 50 yeni mezuna sivil toplum kuruluşlarında (STK) ilk iş deneyimi kazanma fırsatı sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 26 bin başvuru alan program kapsamında; çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten 44 STK’da 300 gencin istihdam edildiği belirtildi. Program; gençlere, STK’larda kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi kazanımı sağlamasının yanı sıra İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saatin üzerinde eğitim ve mentorluk imkânları sunuyor.

 

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#Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı#ESAS Holding#STK

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