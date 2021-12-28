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Yapı Kredi'ye 'Dijital Müşteri Deneyimi' ödülü

#Yapı Kredi#Ödül#İstihdam
Yapı Krediye Dijital Müşteri Deneyimi ödülü

Yapı Kredi, müşteri iletişim alanında en uzun soluklu ve en büyük ödül programı olan Avrupa İletişim Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri 2021 kapsamında, ‘‘Dijital Müşteri Deneyimi’’ kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.

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Çalışanlarına değer veren ve müşteri deneyimini geliştirmek için sürekli yenilik yapan kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon, Avrupa çapında müşterilerine yüksek hizmet sunmada öncülük eden kuruluşları belirliyor. 

Yapı Kredi’nin dijital müşteri deneyimi alanında başarısını uluslararası arenada bir kez daha tescillediklerini ifade eden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Yapı Kredi olarak en güncel teknolojilerin sağladığı olanaklardan faydalanarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Dijital kanallarımız ile müşterilerimizin diledikleri yerden, diledikleri zamanda bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte sektörde standartları belirleyen çalışmalara imza atıyoruz. Senelerdir dijitalleşme yönünde attığımız adımlar ve sektördeki öncü uygulamalarımız sayesinde müşteri deneyimini her zaman en üst seviyede tutuyoruz. Teknolojiyi, insanı merkeze alan bir yaklaşımla müşterilerimizin hayatına değer katacak bir şekilde kullanıyoruz. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek, yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi yeni teknoloji ve uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatlarındaki sınırları kaldırmaya ve ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmaya devam edeceğiz.’’

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#Yapı Kredi#Ödül#İstihdam

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