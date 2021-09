Sabancı Topluluğu’na uluslararası 73 ödül

Haberin Devamı

Stevie The International Business Awards, The Stevie Awards for Great Employers, Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence ve ATD (Association for Talent Development) gibi alanında dünyanın en prestijli organizasyonlar tarafından verilen ödüllerle, Sabancı Topluluğu ilklere imza atmayı sürdürdü. Sabancı Holding ile birlikte, 4 Topluluk şirketi tarafından alınan 17’si altın toplam 33 ödülle Sabancı Topluluğu, The Stevie Awards for Great Employers ödül programının tarihinde, aynı yılda en fazla altın ödüle hak kazanan Türk şirketler topluluğu olmayı başardı.

Bunun yanında Sabancı Holding, Stevie The International Businesss Awards kapsamında, çeşitlilik ve kapsayıcılıkta 1’i altın olmak üzere toplam 3 ödülün sahibi olurken; 10 Topluluk şirketi de Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence bünyesinde 14’ü altın toplam 36 ödül kazandı. Aksigorta ise, yetenek yönetimi alanındaki çalışmalarıyla ATD’nin Best Ödülü’ne layık görüldü.