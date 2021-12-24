İki dev holding 14.gönülden ödüllerin ‘başarılı gönüllüleri’ seçildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Futbolu bekleyen kaos Hayatları tehlikede mi Maskot çelik yelek giyiyor...Futbolu bekleyen kaos! Hayatları tehlikede mi? Maskot çelik yelek giyiyor...#Afrika Uluslar Kupası
Bakan Koca tabloyu açıkladı Hatırlatma dozu uyarısı: Yorucu gündeme dönebilirizBakan Koca tabloyu açıkladı! 'Hatırlatma dozu' uyarısı: "Yorucu gündeme dönebiliriz"#Koronavirüs
Vatandaş Merkez Bankasının garantör olduğunu görecek"Vatandaş Merkez Bankası'nın garantör olduğunu görecek"#Cumhurbaşkanı
Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı#Bartholomeos
İzmirde yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdiİzmir'de yangın faciasından çok acı haber: 3 kardeş yaşamını yitirdi#İzmir
Pitbull saldırısına uğrayan Asiyeden ilk fotoğraf Doktorundan açıklamaPitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Doktorundan açıklama #Asiye Ateş
Vakıfbanktan açıklama geldi Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındıVakıfbank'tan açıklama geldi! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı devreye alındı#Vakıfbank
İşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbulda toplu ulaşıma zamİşte yeni taksimetre fiyatları... İstanbul'da toplu ulaşıma zam#Taksi
Gülçin Ergülden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıya duygusal mesajGülçin Ergül'den sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'ya duygusal mesaj#Gülçin Ergül
21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı21 yıl önceki anısını anlatınca kahkahayı patlattı#Sıkı Muhabbet
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında kararÖzcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar#ÖZCAN DENİZ
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
HABERLER

İki dev holding 14.gönülden ödüllerin ‘başarılı gönüllüleri’ seçildi

#Holding#Özel Sektör#Pınar Ilgaz
İki dev holding 14.gönülden ödüllerin ‘başarılı gönüllüleri’ seçildi

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından geliştirilen çalışan gönüllülüğü alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ 14. Kez sahiplerini buldu.

Haberin Devamı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ sahiplerini buldu. 14. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Programı’na verildi.

Sabancı Holding, Yarın Bizim Projesi ile “En Başarılı Gönüllük Projesi” ödülünü aldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, şunları söyledi:

“Birlikte yaşama kültürünün, paylaşmanın önemini gün geçtikçe çok daha derinden hissediyoruz. Bu anlayışı hayata geçirebilmek, iş yaşam dengesini sağlamak ve kendini gerçekleme fırsatı gönüllülük ile sağlanıyor. Çalışanlarına gönüllülük ortamı sunarak toplumda iyileşmenin parçası olmayı seçen şirketlerimize, tüm gönüllülerini aktif vatandaş olma yönünde cesaretlendirdikleri için teşekkür eder, bu yolda başarılı uygulamaları ile hepimize örnek olanları tebrik ederim”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin bu sene 14.sünü gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller törenin sunuculuğunu Özlem Gürses üstlenirken, Sn. Bekir Ağırdır “Birey olmak - Yurttaş olmak Bağlamında Gönüllülük” başlıklı ufuk açıcı konuşmasıyla tüm katılımcılara ilham verdi.

Bekir Ağırdır’ın konuşması ardından ÖSGD Başkanı Pınar Ilgaz’ın ödül kriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller sahiplerine buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Holding#Özel Sektör#Pınar Ilgaz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz