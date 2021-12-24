İki dev holding 14.gönülden ödüllerin ‘başarılı gönüllüleri’ seçildi

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Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ sahiplerini buldu. 14. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Programı’na verildi.



Sabancı Holding, Yarın Bizim Projesi ile “En Başarılı Gönüllük Projesi” ödülünü aldı.



Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, şunları söyledi:



“Birlikte yaşama kültürünün, paylaşmanın önemini gün geçtikçe çok daha derinden hissediyoruz. Bu anlayışı hayata geçirebilmek, iş yaşam dengesini sağlamak ve kendini gerçekleme fırsatı gönüllülük ile sağlanıyor. Çalışanlarına gönüllülük ortamı sunarak toplumda iyileşmenin parçası olmayı seçen şirketlerimize, tüm gönüllülerini aktif vatandaş olma yönünde cesaretlendirdikleri için teşekkür eder, bu yolda başarılı uygulamaları ile hepimize örnek olanları tebrik ederim”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin bu sene 14.sünü gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller törenin sunuculuğunu Özlem Gürses üstlenirken, Sn. Bekir Ağırdır “Birey olmak - Yurttaş olmak Bağlamında Gönüllülük” başlıklı ufuk açıcı konuşmasıyla tüm katılımcılara ilham verdi.



Bekir Ağırdır’ın konuşması ardından ÖSGD Başkanı Pınar Ilgaz’ın ödül kriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller sahiplerine buldu.