Henkel, “tüketici markaları” iş birimini hayata geçiriyor

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Henkel CEO’su Carsten Knobel, görüşlerini “Güçlerimizi, gelecekteki kârlı büyümemiz için temel oluşturacak şekilde, tüketici ürünleri iş birimlerimizde birleştirerek güçlü ve entegre bir iş birimi oluşturacağız. Entegre Tüketici Markaları İş Birimi; Henkel’e, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve ekiplerimize önemli faydalar sağlayacak ve aynı zamanda oldukça dinamik bir sektörde kendi geleceğini şekillendireceği sağlam bir konumda olacak.” sözleriyle ifade etti.

Knobel sözlerini, “Yaklaşık 10 milyar Euro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform oluşturuyoruz. Bu bizlere, daha yüksek bir büyüme ve kâr marjı profili hedefiyle, portföyümüzü optimize etmek ve şekillendirmek için daha geniş bir temel sağlayacak. Bu birleşme aynı zamanda, kayda değer bir sinerji ve verim artışı yaratarak, hedefe yönelik yatırımlarımızda kullanılmak üzere inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi stratejik önceliklerimiz için daha çok kaynağı bize kazandırmış olacak. Bunlara ek olarak, daha da cazip bir işveren haline gelerek sektörde çalışanlara daha önemli roller sunacağız ve büyüme fırsatlarını artıracağız. Özetle, bu birleşmenin ‘Amaca Yönelik Büyüme Gündemi’mizi bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum.” şeklinde sürdürdü.

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Yeni iş birimi, müşteri ve kanal odaklı organize edilecek. Bu da tüm tüketici kategorilerindeki perakendeci, ticaret ya da kanal ortaklarına yönelik entegre edilmiş bir yaklaşımla sağlanacak.

Tek bir liderlik altında birleşmiş olan ekip, tüketici iş biriminin bütününü daha yalın bir yapılanma ve daha hızlı bir karar alma süreci ile daha ileriye taşımaya odaklanacak. Henkel, birleştirilmiş yeni iş biriminde çalışanlara daha önemli roller ve fırsatlar sunacak; ekipler, liderler, genç yetenekler ve yeni işe alınan çalışanlar için daha da cazip bir işveren haline gelecek.