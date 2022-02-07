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'Dijital Benim İşim' projesinde üçüncü istihdam programı tamamlandı

#Vodafone#Eğitim#Teknoloji
Dijital Benim İşim projesinde üçüncü istihdam programı tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından kadınların dijital alanlardaki gelişimini desteklemek ve işgücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesinde üçüncü istihdam programı da tamamlandı. Proje kapsamında toplam 63 kadın Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde uzaktan çalışmaya başladı.

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Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesinde istihdam süreci devam ediyor. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede üçüncü istihdam programı da tamamlandı. Birinci ve ikinci etaplarda istihdam edilen 43 mezunun ardından 20 kadın kursiyer daha katıldıkları 25 günlük temel eğitim ve oryantasyon süreci sonrası Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde uzaktan çalışmaya ve ilk çağrılarını almaya başladı. Böylece, proje kapsamında toplam 63 kadın kursiyere Vodafone bünyesinde istihdam sağlanmış oldu. 

İstihdam sürecini değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, şunları söyledi: 

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“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle; yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu amaçla Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle yola çıktığımız Dijital Benim İşim projesi, kursiyer kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen ilk harmanlanmış eğitim modeline sahip projemizdir. Proje ile bugüne kadar 13 ilde 5 bini aşkın kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdik. Almış oldukları eğitimi geliştirmeleri ve uygulamaları için proje yarışmaları düzenleyerek kadınlara can suyu sermayesi sağladık. İşgücüne katılmak isteyen kadınları destekledik ve kıymetli paydaşımız Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla 63 kursiyerimizin iş sahibi olmasını sağladık. Pandemi koşullarına rağmen eğitim almak için halk eğitimi merkezimize gelen ve hayat boyu öğrenme motivasyonuyla kendilerini geliştirmeye devam eden kursiyerlerimizi tebrik eder, yeni proje döneminde 20 ilde daha çok kadının gelişimini desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.”                             

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Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şöyle konuştu:  

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Projemizden yararlanan kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin üçüncü istihdam programını da başarıyla tamamladık. İlk 2 etapta istihdam ettiğimiz 43 mezunumuzun ardından 20 kadın kursiyerimiz daha Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde temel eğitimlerini ve oryantasyon eğitimlerini tamamlayarak uzaktan çalışmaya ve ilk çağrılarını almaya başladı. Böylece toplam 63 mezunumuzu istihdam etmiş olduk. Mezunlarımızın başarı hikâyesinin tüm kadınlara ilham vermesini diliyoruz. Teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, insan hayatına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz.” 

 

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#Vodafone#Eğitim#Teknoloji

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