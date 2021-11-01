Danone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cem Küçükcan oldu

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Yüz yılı aşkın süredir tüketicileri sağlıklı ve lezzetli ürünlerle buluşturmayı amaçlayan dünyanın önde gelen gıda ve içecek şirketlerinden Danone’nin yereli güçlendirmek ve sinerji yaratmak üzere hayata geçirdiği yeni organizasyon modeli Local First (Önce Yerel) modeli Türkiye’de de uygulanmaya başladı. Yeni yapılanmayla birlikte sütlü ürünler, su ve uzman beslenme ürünleri olmak üzere tüm iş kolları Danone Türkiye çatısı altında bir araya getirilirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise 2010 yılından bu yana Danone’de üst düzey yöneticilik yapan Cem Küçükcan atandı. Aynı zamanda Danone Türkiye Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen Küçükcan, son olarak Danone Uzman Beslenme Ürünleri Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlardan Sorumlu Başkan unvanıyla çalışmalarını İngiltere’de sürdürüyordu.

Cem Küçükcan: “Büyümeye ve değer yaratmaya odaklanacağız”

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Danone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cem Küçükcan, Türkiye’de sekiz fabrikada üretim yaptıklarını ve iki binden fazla Danone çalışanı ile birlikte topluma gıda yoluyla sağlık ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. İş birimlerini bir araya getiren yeni model ile faaliyet gösterdikleri farklı kategorilerde ortak bir sinerji yaratacaklarını belirten Küçükcan, “Tüm iş birimlerimizin Danone Türkiye çatısı altında toplanmasıyla daha yalın bir organizasyon yapısına geçiyoruz. Kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanacağımız bu yapı sayesinde büyümeye ve değer yaratmaya odaklanacağız. Danone Türkiye’nin ülkemizdeki büyümesini hızlandırırken yatırımlarımızı artırarak sürdürmeyi ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

“Toplum için değer yaratmaya devam edeceğiz”

Cem Küçükcan, 120’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Danone’nin sürdürülebilirlik odağına dikkat çekerek, “Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlık ile gıda arasında kurulan ilişki yeniden şekillenirken, sağlıklı ve sürdürülebilir ürünlerin önemi daha da ön plana çıktı. İnsan sağlığı ile gezegen sağlığının birbirine bağlı olduğundan hareketle sorumluluklarımızın yalnızca fabrika kapılarıyla sınırlı olmadığını biliyor; ürünümüzle insanımızla doğamızla iyinin peşinde koşuyoruz. Yeni yapımız sayesinde ‘Tek Gezegen. Tek Sağlık’ vizyonumuzu daha bütünleşik bir anlayışla ele alarak toplumumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Değişim sürecinin parçası olmaktan heyecan duyuyorum”

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Danone Türkiye’deki yeni görevini de değerlendiren Küçükcan, sözlerini şöyle tamamladı; “Son yedi yılı yurt dışında global roller olmak üzere, 11 yıldır Danone bünyesinde birbirinden farklı üst düzey yöneticilik rolleri üstlendim. Bu süreç içerisinde farklı ülkeler, farklı kültürler ve farklı pazar dinamiklerini deneyimleme fırsatım oldu. Bugün Danone’nin içinden geçtiği küresel değişim sürecinde Danone Türkiye’deki ekip arkadaşlarımla birlikte bunun bir parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum.”

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Cem Küçükcan kimdir?

Liseyi Tarsus Amerikan Koleji’nde bitiren, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Southern New Hampshire Üniversitesi’nde Pazarlama ve İş İdaresi alanında tamamlayan Cem Küçükcan, sağlık sektöründeki kariyerine 1997 yılında başladı. Çokuluslu şirketlerde birçok üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük rolü üstlenen Küçükcan, Danone ailesine 2010 yılında Danone Medikal Beslenme Türkiye ve HUB Genel Müdürü olarak katıldı. 2014 yılında İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü olarak atandıktan sonra ise Danone bünyesinde farklı iş birimlerinde Avrupa Bölge Başkanlığı ve BDT, Türkiye, Orta Doğu ve Dış Pazarlar Başkanlığı görevlerini yürüttü.