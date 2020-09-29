Çalışan sayısını 6 yılda %300 artıran itelligence Türkiye’den, pandemide de istihdama tam destek!

TÜBİSAD’ın “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019” başlıklı raporuna göre, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme ulaşan sektör, istihdam bazında da %4’lük artış göstererek toplam istihdamını 143 bin kişiye çıkardı. itelligence Türkiye, son yıllarda sağladığı düzenli istihdamla, bu artışa katkıda bulunan şirketlerin başında geliyor. 2015’te 315 çalışanı bulunan şirket, çalışan sayısı bakımından 2019 yıl sonu itibarıyla 940’a, 2020 Ağustos ayı itibarıyla ise 1.050 kişiye ulaştı. Şirket, özellikle hayata geçirdiği genç yetenek programı italent ile her sene düzenli olarak Bilgi Teknolojileri (BT) sektöründe SAP ve SAP dışı çözümler özelinde geleceğin profesyonel danışmanlarını ve yazılım uzmanlarını keşfedip yetiştirmeye devam ediyor. Uzun süredir istikrarlı şekilde istihdamı artıran itelligence Türkiye, pandemide de hız kesmeden istihdama destek olmayı sürdürüyor.

italent ile gençler BT sektörü ve SAP ekosistemine kazandırılıyor

itelligence Türkiye, genç yetenek programı italent ile gençleri BT sektörü ve SAP ekosistemine kazandırıyor. Şirket, koşullar ne olursa olsun her sene belirli sayıda genci istihdam etmek üzere çıktığı yolda, 2020 yılı itibarıyla 1.750’yi aşkın başvuru aldı. Bakaçhan, “Zorlu eleme süreçlerini başarıyla tamamlayan 45 genç yetenek, itelligence Türkiye ekibimize dahil oldu. 2 haftalık oryantasyon sürecini tamamlayan gençler; bu süreçte şirket organizasyonumuzu, kültürümüzü, değerlerimizi ve vizyonumuzu öğrendi, kariyerlerinin başında iz bırakacak çok değerli kurum içi ve dışından eğitmenlerin verdiği teknik ve yetkinlik bazlı eğitimlerle hem kişisel ve kurumsal farkındalıklarını artırdı, hem de sektör ve ürün bilgilerini geliştirdi” diyor. Selin Bakaçhan sözlerine şöyle devam ediyor, “Genç yetenekler, özel olarak hazırlanan mentorluk programı ‘monitor’ ile oryantasyon sürecinden sonraki gelişim yolculuklarında da sektörün en iyilerinden destek almayı sürdürecek. Böylece itelligence Türkiye olarak çok farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğimiz müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri, deneyimli danışman ve yöneticilerimizin liderliğinde baştan sona tüm ayrıntılarıyla deneyimleyerek öğrenecek.”

Koşullar ne olursa olsun, itelligence Türkiye istihdam sağlamayı sürdürüyor

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış “itelligence’ın DNA’sında ‘tutkuyla çalışmak’ var. Bir taraftan adeta bir fabrika gibi çalışan ArGe ve İnovasyon Merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun sektörel çözümler ve yeni ürünler oluşturuyor, aynı zamanda da global uygulamaları Türkiye pazarına uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz. Gücümüzü ve enerjimizi aldığımız gençlere yatırım yapmayı koşullar ne olursa olsun sürdürüyor düzenlediğimiz genç yetenek programı italent ile BT sektöründe SAP çözümleri özelinde geleceğin profesyonel danışmanlarını ve yazılım uzmanlarını keşfedip yetiştiriyoruz. Pandemi sürecine rağmen yalnızca Ağustos 2020’de 45 yeni mezun genç arkadaşımızı, itelligence Türkiye’nin dinamik ve yetkin ekibine dahil ettik” diyor.

Genç yeteneklerin başarıları, beraberinde yeni istihdamlar getiriyor

itelligence Türkiye’nin dünyanın dört bir yanında projeler yürüttüğüne dikkat çeken Dr. Danış, sözlerine şöyle devam ediyor: "Amerika’dan Japonya’ya, Almanya’dan Arabistan’a kadar pek çok farklı coğrafyada önemli başarı hikayelerine imza atıyoruz. Bunu da 1.050 kişilik uzman danışman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda pek çok yeni istihdam alanı oluşturduğumuz italent projesiyle ekibe dahil ettiğimiz genç arkadaşlarımızın başarısı, beraberinde yeni istihdamları getiriyor. Böylece ekosistem büyüyor. Şirketimiz, her sene olduğu gibi bu sene de yaptığı insan kaynağı yatırımı ile önümüzdeki yılların danışmanlarını, yöneticilerini ve proje ihraç eden gençlerini yetiştirmeye devam ediyor.”