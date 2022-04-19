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Zyxel Networks Globalde yeni görevlendirme

#Tuğba Şişik Reis#Zyxel#Atama
Zyxel Networks Globalde yeni görevlendirme

Zyxel Networks Türkiye’nin Ülke Müdürü olan Tuğba Şişik Reis, yeni dönemde şirketin Orta Doğu ve Yunanistan’daki operasyonlarını da yönetecek.

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Ağ teknolojileri şirketi Zyxel’in yaklaşık iki yıldır ülke müdürü olarak Türkiye operasyonunu yöneten Tuğba Şişik Reis, yeni dönemde şirketin Orta Doğu (MEA) ve Yunanistan pazarlarındaki faaliyetlerinden de sorumlu olacak.

Tuğba Şişik Reis kimdir?

Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi bölümü mezunu olan Tuğba Şişik Reis, Metro Mümessillik ve Medyasoft’ta Satış Yöneticisi ve Pazarlama Müdürlüğü, Bilkom’da Bölge Müdürü, Adobe Systems’te Kanal Müdürü Bayi ve Distribütör Müdürü olarak görev yaptı. Şişik, Zyxel’e katılmadan önce son olarak Samsung bünyesinde Eğitim Satış Müdürü olarak çalıştı. 2017-2020 yılları arasında Zyxel'in EMEA bölgesindeki tek Channel Head'i olarak görev yapan Tuğba Şişik Reis, 2020 yılında Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı.

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#Tuğba Şişik Reis#Zyxel#Atama

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