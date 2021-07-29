Yolcu360 bünyesinde yeni atama

Yolcu360'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, marka yolculuğuna ve kurumsal iletişim yönetimine liderlik etmek üzere Samet Ensar Sarı'yı yönetim kadrosuna atadı.

Pazarlama iletişiminin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarıyla Türkiye’nin en büyük reklamverenlerine çözümler sunan, girişimcilik ve pazarlama alanındaki başarılarıyla sektör liderleri arasında yer alan Sarı, Yolcu360'ın hizmetlerini kısa sürede globalde 30 binden fazla noktaya taşıma ve şirketin unicorn hedefinde tüm marka iletişim süreçlerinin yönetimini gerçekleştirecek.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Samet Ensar Sarı, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Pazarlama MBA programını tamamladı.

Cannes Lions Ödülleri, Adobe Travel Marketing Awards, Stevie Awards dahil birçok uluslararası yarışmada ödül alan ve Türkiye'nin sosyal medya alanındaki ilk dijital ajanslarından Dekatlon Buzz'ın kurucu ortağı olan Sarı, şirketin Avrupa'nın en büyük perakende odaklı pazarlama grubu Altavia ile birleşme sürecine liderlik etti.

Sarı, kariyer hayatı boyunca akademik çalışmalara katkı sağlarken, pazarlama ve bilişim sektörünün gelişmesi için çeşitli organizasyonlara da jüri üyesi ve mentor olarak destek verdi.