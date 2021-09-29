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Yiğit Çağlayan, Getir’e transfer oldu

#Getir#Atama#Yiğit Çağlayan
Yiğit Çağlayan, Getir’e transfer oldu

Getir’in finansal servisler alanında hizmet vermek üzere kuracağı yeni şirketinin CEO’su bankacılık ve ödeme sistemleri sektörünün deneyimli ismi Yiğit Çağlayan olacak. Son olarak Mastercard’ın Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürlüğünü yürüten Yiğit Çağlayan, Getir’in finansal servisler konusunda stratejisini oluşturmasına ve çözümler sunmasına liderlik edecek.

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Getir’in finansal alanda da müşterilerine hizmet vermek amacıyla kuracağı yeni şirketinin CEO’su Yiğit Çağlayan olacak. Çağlayan, Getir kullanıcılarının finansal araçlara daha kolay erişiminin sağlanması konusunda Getir’in stratejisini belirleyip hayata geçirilmesine 1 Ekim’den itibaren liderlik edecek. 

Daha önce HSBC Türkiye ve İngiltere genel merkezlerinde bireysel bankacılık alanında 15 yıl çalışan Çağlayan, ardından Mastercard’da 10 yıl boyunca satış ve dijital ürünler konusunda görev aldı. Son olarak Mastercard’ın Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürlüğünü üstlenen Çağlayan, Mastercard’ı sorumlu olduğu ülkelerde liderliğe taşırken Masterpass gibi dijital ürünleri Türkiye’de kurarak diğer ülkelere ihraç etti. 

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#Getir#Atama#Yiğit Çağlayan