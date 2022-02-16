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Yemeksepeti’nde üst düze atama

#Yemeksepeti#Cmo#Atama
Yemeksepeti’nde üst düze atama

Yemeksepeti, CMO / Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Okan Erol’un getirildiğini duyurdu. 2012 yılından bu yana Yemeksepeti’nde görev alan Erol, 16.02.2022 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacak.

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Okan Erol, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’deki Cranfield University’de Stratejik Pazarlama alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. Erol, 2010 yılında Londra’da Tesco bünyesinde Dijital Pazarlama Yöneticisi olarak kariyerine başladı. 2012 yılında Yemeksepeti ekibine katılan Erol, Marka İş Birlikleri, Marka İletişimi, Medya Planlama ve CRM, lojistik, hızlı market alışverişi ve mahalle operasyonları gibi farklı alanlarda görevler üstlendi. Bu süreçte Yemeksepeti’nin büyük ölçekli entegre içerik pazarlaması projeleri olan Fakat İyi Yedik, Suç ve Ceza, Oyunlaştırma gibi süreçleri ve tüm sadakat ve kitle iletişim kampanyalarını yönetti.

2020 yılından bu yana şirketin Pazarlama İletişimi Direktörü olarak görev almakta olan Okan Erol, CMO olarak yeni görevi kapsamında Yemeksepeti ve girişimlerinin tüm pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

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#Yemeksepeti#Cmo#Atama

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