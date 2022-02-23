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Ülker’de üst düzey atama

#Ülker#Gıda#Atama
Ülker’de üst düzey atama

Gıda şirketi Ülker’de son iki yıldır Bisküvi İş Birimi Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Kabakçı, şirketin CMO’su olarak atandı.

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Kabakçı, Ülker markasının yanı sıra Godiva’nın market serisi ve McVitie’s markalarının pazarlama stratejilerinin oluşturulmasından ve uygulanmasından sorumlu olacak. 

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Mustafa Kabakçı, profesyonel kariyerine aynı yıl Evyap’ta Marka Yöneticisi olarak başladı ve 2007-2009 yılları arasında İran Evyap’ta Ticari Müdür olarak görev yaptı. Kabakçı, 2009 yılında Yıldız Holding bünyesinde yer alan Ülker Kellogg’s şirketine geçiş yaparak 2009-2014 yılları arasında Kıdemli Marka Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2014-2020 yıllarında ise sırasıyla NIVEA Beiersdorf Türkiye’de Pazarlama Müdürü, Beiersdorf Almanya’da Global Pazarlama Müdürü ve NIVEA Beiersdorf Türkiye’de Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Kabakçı, Ülker CMO’su olarak atanmadan önce pazarlama organizasyonunda Bisküvi İş Birimi’nden sorumluydu. 

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#Ülker#Gıda#Atama

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