Ülker’de üst düzey atama

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Ülker Bisküvi’de son 5,5 yıldır CFO olarak görev yapan Cenker Uçan 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Yıldız Holding’e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global’in Finans Transformasyon Başkan Yardımcısı olarak grup içindeki çalışmalarına devam edecek.

Bu önemli görev değişimiyle ilgili konuşan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Birçok uluslararası şirkette önemli roller üstlenmiş olan Fulya Banu Sürücü şirketimize finansal alanda liderlik edecek. Kendisinin sahip olduğu deneyimin şirketimize büyük güç katacağına inanıyorum. Fulya Banu Sürücü’ye aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.